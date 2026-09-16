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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.8.10-4ААА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.8.10-4ААА

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Шкаф телекоммуникационный напольный 42U ЦМО ШТК-М-42.8.10-4ААА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
550
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 190 руб. 
Начислим 1348 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736935
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.8.10-4ААА
84 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
550
Высота
42U
Высота (мм)
2030
Ширина (мм)
800
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
880
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.99х1х0.44
Вес, кг.
175

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.8.10-4ААА

Шкаф серверный ШТКМ-М предназначен для размещения телекоммуникационного оборудования, организации центров хранения и обработки данных.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.8.10-4ААА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
550
Высота
42U
Высота (мм)
2030
Ширина (мм)
800
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
880
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Страна производитель
Китай
Описание
Шкаф серверный ШТКМ-М предназначен для размещения телекоммуникационного оборудования, организации центров хранения и обработки данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.8.10-4ААА - по цене 84190 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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