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Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-48АА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-48АА

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Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-48АА - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-48АА - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-48АА - фото 3
Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-48АА - фото 4
Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-48АА - фото 5
Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-48АА - фото 6
Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-48АА - фото 7
Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-48АА - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
1000
Высота
24U
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-48АА - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-48АА - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-48АА - фото 3
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-48АА - фото 4
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-48АА - фото 5
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-48АА - фото 6
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-48АА - фото 7
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-48АА - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 420 руб. 
Начислим 1447 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736934
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-48АА
90 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная распашная дверь
Максимальная нагрузка
1000
Высота
24U
Высота (мм)
2020
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1250
Полезная глубина (мм)
1050
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.95х1.04х0.5
Вес, кг.
150

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-48АА

Шкаф серверный ШТК-М предназначен для размещения телекоммуникационного оборудования, организации центров хранения и обработки данных. Класс защиты – IP20. Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Лёгок в сборке. Состоит из основания, крыши и двух сварных рам, соединённых комплектом швеллеров. На боковых элементах рамы выполнена дополнительная перфорация под закладные гайки. Стандартно шкафы комплектуются задней металлической стенкой и тремя видами дверей: цельнометаллической, с тонированным ударопрочным стеклом или дверью с перфорацией. Возможна комплектация двумя дверьми, исключающая заднюю стенку. В шкафах 18–36U дверь фиксируется усиленным точечным замком, в 42–48U – ригельным. Двери имеют как правую, так и левую навеску, угол открытия 180 °. Усиленная конструкция допускает распределённую статическую нагрузку до 1200 кг. В крышу и основание шкафов глубиной 600 мм возможна установка до трёх вентиляторных модулей серии R-FAN, шкафов глубиной 800 мм – четырёх, а шкафов глубиной 1000 и 1200 мм – шести. Также в этих элементах имеется дополнительная перфорация и отверстия под кабельный ввод 212 ? 110 мм и/или 422 ? 55 мм с возможностью установки щёточных вводов серии КВ-Щ. Предусмотрена установка винтовых опор (ножек) позволяющих компенсировать неровности пола (входят в комплект поставки). Возможна установка поворотных роликов различной нагрузочной способности (в комплект поставки не входят). Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырёх сторон: через боковые легкосъёмные стенки, переднюю и заднюю двери. В базовой комплектации шкаф имеет четыре оцинкованные вертикальные направляющие, регулируемые по глубине. Предусмотрена система заземления (провода для заземления всех деталей шкафа входят в комплект поставки). Покрытие – краска полимерно-порошковая, шагрень с предварительным фосфатированием. Шкафы поставляются в разобранном виде и компактно упаковываются в три транспортных места. Обновлённая конструкция • Новая конструкция рам с полузамкнутым профилем позволила увеличить несущую способность шкафа до 1200 кг. Также благодаря ей шкафы соединяются между собой без дополнительных крепёжных элементов. Внутренняя поверхность рам по вертикали получила перфорацию, создающую дополнительное монтажное пространство для установки органайзеров, шин заземления и прочих аксессуаров. • Габаритная ширина шкафов теперь составляет 598 и 798 мм. Расширен перечень доступных типоразмеров шкафа по глубине до 1200 мм. Эти изменения позволяют использовать ШТК-М в качестве серверных шкафов при построении ЦОД. • Основание изделия выведено в размер с рамой – каркас шкафа обрёл монолитную целостность. • Горизонтальные монтажные швеллеры унифицированы. В комплекте шкафа поставляются швеллеры единого типа, что упрощает сборку. • Вертикальные юнитовые направляющие получили опору на основание, благодаря чему повысилась их несущая способность. Вертикальные юнитовые направляющие для шкафов шириной 800 мм стали цельными, без дополнительных простав...

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-48АА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная распашная дверь
Максимальная нагрузка
1000
Высота
24U
Высота (мм)
2020
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1250
Полезная глубина (мм)
1050
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Шкаф серверный ШТК-М предназначен для размещения телекоммуникационного оборудования, организации центров хранения и обработки данных. Класс защиты – IP20. Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Лёгок в сборке. Состоит из основания, крыши и двух сварных рам, соединённых комплектом швеллеров. На боковых элементах рамы выполнена дополнительная перфорация под закладные гайки. Стандартно шкафы комплектуются задней металлической стенкой и тремя видами дверей: цельнометаллической, с тонированным ударопрочным стеклом или дверью с перфорацией. Возможна комплектация двумя дверьми, исключающая заднюю стенку. В шкафах 18–36U дверь фиксируется усиленным точечным замком, в 42–48U – ригельным. Двери имеют как правую, так и левую навеску, угол открытия 180 °. Усиленная конструкция допускает распределённую статическую нагрузку до 1200 кг. В крышу и основание шкафов глубиной 600 мм возможна установка до трёх вентиляторных модулей серии R-FAN, шкафов глубиной 800 мм – четырёх, а шкафов глубиной 1000 и 1200 мм – шести. Также в этих элементах имеется дополнительная перфорация и отверстия под кабельный ввод 212 ? 110 мм и/или 422 ? 55 мм с возможностью установки щёточных вводов серии КВ-Щ. Предусмотрена установка винтовых опор (ножек) позволяющих компенсировать неровности пола (входят в комплект поставки). Возможна установка поворотных роликов различной нагрузочной способности (в комплект поставки не входят). Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырёх сторон: через боковые легкосъёмные стенки, переднюю и заднюю двери. В базовой комплектации шкаф имеет четыре оцинкованные вертикальные направляющие, регулируемые по глубине. Предусмотрена система заземления (провода для заземления всех деталей шкафа входят в комплект поставки). Покрытие – краска полимерно-порошковая, шагрень с предварительным фосфатированием. Шкафы поставляются в разобранном виде и компактно упаковываются в три транспортных места. Обновлённая конструкция • Новая конструкция рам с полузамкнутым профилем позволила увеличить несущую способность шкафа до 1200 кг. Также благодаря ей шкафы соединяются между собой без дополнительных крепёжных элементов. Внутренняя поверхность рам по вертикали получила перфорацию, создающую дополнительное монтажное пространство для установки органайзеров, шин заземления и прочих аксессуаров. • Габаритная ширина шкафов теперь составляет 598 и 798 мм. Расширен перечень доступных типоразмеров шкафа по глубине до 1200 мм. Эти изменения позволяют использовать ШТК-М в качестве серверных шкафов при построении ЦОД. • Основание изделия выведено в размер с рамой – каркас шкафа обрёл монолитную целостность. • Горизонтальные монтажные швеллеры унифицированы. В комплекте шкафа поставляются швеллеры единого типа, что упрощает сборку. • Вертикальные юнитовые направляющие получили опору на основание, благодаря чему повысилась их несущая способность. Вертикальные юнитовые направляющие для шкафов шириной 800 мм стали цельными, без дополнительных простав...
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-48АА - по цене 90420 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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