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Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.6.8-44АА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.6.8-44АА

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Шкаф телекоммуникационный напольный 42U ЦМО ШТК-М-42.6.8-44АА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Особенности
быстросъемные боковые панели
Максимальная нагрузка
550
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 040 руб. 
Начислим 1201 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736930
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.6.8-44АА
75 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Особенности
быстросъемные боковые панели
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
550
Высота
42U
Высота (мм)
2030
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
655
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.98х0.75х0.45
Вес, кг.
112

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.6.8-44АА

Напольный шкаф серии ШТК-М предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, в офисных и закрытых промышленных помещениях. В шкафах предусмотрены места для установки вентиляторных модулей.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.6.8-44АА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Особенности
быстросъемные боковые панели
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
550
Высота
42U
Высота (мм)
2030
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
800
Развернуть
Полезная глубина (мм)
655
Страна производитель
Китай
Описание
Напольный шкаф серии ШТК-М предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, в офисных и закрытых промышленных помещениях. В шкафах предусмотрены места для установки вентиляторных модулей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.6.8-44АА - по цене 75040 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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