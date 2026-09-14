Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.6.8-3ААА

ЦМО ШТК-М-42.6.8-3ААА Шкаф телекоммуникационный напольный предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, в офисных и закрытых промышленных помещениях. Класс защиты IP20. Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Состоит из основания, крыши и двух сварных рам, соединенных комплектом швеллеров (сталь 2мм.). Легок в сборке. За счет элементов крепления каркас шкафа имеет повышенную жесткость, в зависимости от модификации возможна распределенная нагрузка до 1010 кг. ШТК-М комплектуется усиленными боковыми стенками. Стенки надежно фиксируются пластиковыми защелками и точечными замками. Стандартно шкафы комплектуются задней металлической стенкой, и тремя видами дверей: цельнометаллической, с тонированным ударопрочным стеклом, и дверью с перфорацией. Возможна комплектация двумя дверьми, исключающая заднюю стенку. В шкафах 18-38U, дверь фиксируется усиленным точечным замком, 42-47U ригельным. Двери имеют как правую, так и левую навеску. В шкафах предусмотрены места для установки вентиляторных модулей серии R-FAN. Для установки модуля демонтируется заглушка в крыше либо основании шкафа, и модуль надежно фиксируется винтами. В основание или крышу ШТК-М глубиной 600-800 мм возможна установка двух вентиляторных модулей, в шкафы глубиной 1000 мм - трех модулей. Крыша имеет дополнительную перфорацию и заглушенные отверстия под кабельные вводы - 55х420 мм, в них предусмотрена установка комплекта щеточного ввода КВ-Щ-55.420А либо двух комплектов КВ-Щ-55.210А. Основание шкафа имеет такие же заглушенные отверстия под кабельные вводы - 55х420 мм, в которые устанавливается комплекта щеточного ввода КВ-Щ-55.420А либо двух комплектов щеточного ввода КВ-Щ-55.210А, а на боковых поверхностях основания (кроме фасада) - три кабельных ввода размером 250х62 мм (установка щеточного ввода не предусмотрена). В основание шкафа установлены винтовых опор (ножек) позволяющих компенсировать неровности пола. Возможна установка поворотных роликов различной нагрузочной способности (в комплект поставки не входят). Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырех сторон, через боковые легкосъемные стенки, переднюю и заднюю двери. Шкаф имеет 4 оцинкованные вертикальные направляющие, регулируемые по глубине. Система заземления входит в стандартную комплектацию. В ШТК-М шириной 800 мм. предусмотрено дополнительное пространство для организации коммутационного кабеля. Шкафы поставляются разобранными, в компактной упаковке. ШТК-М высотой 18-27U упакованы в два транспортных места, 33-47U в три места. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 "Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)