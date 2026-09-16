Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм стекло серый ШТК-М-42.6.6-1ААА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
550
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 220 руб.
В наличии
Код товара: 736928
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
62 220 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
550
Высота
42U
Высота (мм)
2030
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
455
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.99х0.74х0.45
Вес, кг.
121
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм стекло серый ШТК-М-42.6.6-1ААА
Напольный шкаф серии ШТК-М предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, в офисных и закрытых промышленных помещениях.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 59 480 руб.14870 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 36U 1000мм стекло серый ШТК-М-36.6.10-1ААА
-
В наличииЦена 61 520 руб.15380 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 30U 1000мм стекло серый ШТК-М-30.6.10-1ААА
-
В наличииЦена 61 520 руб.15380 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 30U 1000мм стекло черный ШТК-М-30.6.10-1ААА-9...
-
В наличииЦена 61 610 руб.15403 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 36U 800мм стекло серый ШТК-М-36.6.8-1ААА
-
В наличииЦена 63 030 руб.15758 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 48U 600мм стекло серый ШТК-М-48.6.6-1ААА
-
В наличииЦена 64 590 руб.16148 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.6.8-4ААА
-
В наличииЦена 65 390 руб.16348 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-48.6.10-44...
-
В наличииЦена 66 090 руб.16523 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 42U 800мм стекло серый ШТК-Э-42.8.8-13АА
-
В наличииЦена 67 670 руб.16918 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 36U 800мм перфорация серый ШТК-М-36.6.8-44АА
-
В наличииЦена 68 020 руб.17005 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 30U 1000мм перфорация серый ШТК-М-30.6.10-44А...
-
В наличииЦена 70 180 руб.17545 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.8.12-48А...
-
В наличииЦена 70 180 руб.17545 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.8.12-88А...
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
550
Высота
42U
Высота (мм)
2030
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
455
Развернуть
Страна производитель
Китай
Напольный шкаф серии ШТК-М предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, в офисных и закрытых промышленных помещениях.
Купить Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм стекло серый ШТК-М-42.6.6-1ААА - по цене 62220 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм стекло серый ШТК-М-42.6.6-1ААА