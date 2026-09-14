Top.Mail.Ru
Шкаф напольный ЦМО 36U 600мм стекло серый ШТК-М-36.6.6-1ААА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шкаф напольный ЦМО 36U 600мм стекло серый ШТК-М-36.6.6-1ААА

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шкаф телекоммуникационный напольный 36U ЦМО ШТК-М-36.6.6-1ААА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
900
Высота
36U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 310 руб. 
Начислим 917 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736923
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шкаф напольный ЦМО 36U 600мм стекло серый ШТК-М-36.6.6-1ААА
57 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
900
Высота
36U
Высота (мм)
1780
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
455
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.7х0.75х0.48
Вес, кг.
74.96

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 36U 600мм стекло серый ШТК-М-36.6.6-1ААА

Шкаф серверный ШТК-М предназначен для размещения телекоммуникационного оборудования, организации центров хранения и обработки данных. Класс защиты – IP20.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 36U 600мм стекло серый ШТК-М-36.6.6-1ААА




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
900
Высота
36U
Высота (мм)
1780
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
455
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Шкаф серверный ШТК-М предназначен для размещения телекоммуникационного оборудования, организации центров хранения и обработки данных. Класс защиты – IP20.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 36U 600мм стекло серый ШТК-М-36.6.6-1ААА - по цене 57310 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...