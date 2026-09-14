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Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-48.8.12-48АА-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-48.8.12-48АА-9005

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Шкаф телекоммуникационный напольный 48U ЦМО ШТК-СП-48.8.12-48АА-9005 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный напольный 48U ЦМО ШТК-СП-48.8.12-48АА-9005 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный напольный 48U ЦМО ШТК-СП-48.8.12-48АА-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
1350
Высота
48U
  • Шкаф телекоммуникационный напольный 48U ЦМО ШТК-СП-48.8.12-48АА-9005 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный напольный 48U ЦМО ШТК-СП-48.8.12-48АА-9005 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный напольный 48U ЦМО ШТК-СП-48.8.12-48АА-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
145 470 руб. 
Начислим 2328 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736909
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-48.8.12-48АА-9005
145 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1350
Высота
48U
Высота (мм)
2215
Ширина (мм)
800
Глубина (мм)
1130
Полезная глубина (мм)
890
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.3х1.3х1
Вес, кг.
218

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-48.8.12-48АА-9005

Напольный шкаф ЦМО ШТК-СП-48.8.12-48АА-9005 серии ШТК-С Проф предназначен для размещения оборудования в серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД). Отличается оптимальной комплектацией, повышенной статической нагрузочной способностью, простотой установки и удобством размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкаф ЦМО ШТК-СП-48.8.12-48АА-9005 поставляется в собранном виде. Две массивные сварные рамы соединенные комплектом швеллеров обеспечивают повышенную жесткость конструкции. Верхняя часть шкафа блокируется панелью с кабельными вводами, нижняя полая, подготовлена для установки панелей различного назначения. Шкаф оптимизирован для размещения серверного оборудования, имеет повышенную статическую нагрузочную способность до 1350 кг. ШТК-С Проф стандартно комплектуется одинарными или двойными дверями с увеличенной площадью перфорации в 63%. Двери надежно фиксируются усиленными точечными замками. Одинарные двери имеют как правую, так и левую навеску, угол открывания - 180 градусов. Боковые проемы блокируются двойными стенками разделенными по горизонтали. Стенки фиксируются защелками и точечными замками. Шкаф поставляется с четырьмя вертикальными направляющими для установки оборудования. Тыльная часть стандартно комплектуется двумя вертикальными органайзерами. Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания возможен с четырех сторон, через боковые горизонтальные стенки, переднюю и заднюю двери. Шкаф имеет 4 оцинкованные вертикальные направляющие, с удобной регулировкой по глубине. Крыша имеет четыре кабельных воода – 100х130мм. в шкафах шириной 600мм. и 300х130 в шкафах 800мм. Кабельные вводы закрыты панелями. Предусмотрено крепление кабельных каналов к крыше шкафа фиксаторами серии КГЛ. Нижняя часть шкафа - полая, обеспечивает хороший доступ к коммуникациям в подготовленном помещении. В основание шкафа также предусмотрена установка панелей различного назначения. Тыльная часть шкафа стандартно комплектуется вертикальными кабельными органайзерами шириной 100 мм, перфорированными для удобного размещения блоков розеток, укладки и фиксации коммутационного кабеля. В основание шкафа установлены винтовые опоры (ножки) и транспортировочные ролики. Предусмотрено крепление основания шкафа к полу. Шкаф имеет контур заземления, дополнительно (в комплектацию не входит) можно приобрести панель заземления длиной 500 мм или 1000 мм. Конструкция шкафа оптимизирована для легкой установки серверного оборудования и поддержания максимального воздушного потока. Для организации линейной установки предусмотрено удобное крепление шкафов между собой. Перфорированные двери имеют округлую форму, что увеличивает площадь перфорации. Вертикальные направляющие имеют упрощенную регулировку по глубине. Основание шкафа полое. Вертикальные кабельные органайзеры входят в стандартную комплектацию шкафа, предусмотрена возможность вертикальной установки четырех 19’’ блоков розеток на каждый органайзер, возможна установка блоков розеток на горизонтальные соединительные швеллеры и вертикальные (юнитовые) направляющие. Шкаф поставляется в собранном виде на поддоне высотой 150мм. Цвет (порошковая покраска с предварительным фосфатированием) – RAL 9005 черный.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-48.8.12-48АА-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1350
Высота
48U
Высота (мм)
2215
Ширина (мм)
800
Глубина (мм)
1130
Полезная глубина (мм)
890
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Напольный шкаф ЦМО ШТК-СП-48.8.12-48АА-9005 серии ШТК-С Проф предназначен для размещения оборудования в серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД). Отличается оптимальной комплектацией, повышенной статической нагрузочной способностью, простотой установки и удобством размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкаф ЦМО ШТК-СП-48.8.12-48АА-9005 поставляется в собранном виде. Две массивные сварные рамы соединенные комплектом швеллеров обеспечивают повышенную жесткость конструкции. Верхняя часть шкафа блокируется панелью с кабельными вводами, нижняя полая, подготовлена для установки панелей различного назначения. Шкаф оптимизирован для размещения серверного оборудования, имеет повышенную статическую нагрузочную способность до 1350 кг. ШТК-С Проф стандартно комплектуется одинарными или двойными дверями с увеличенной площадью перфорации в 63%. Двери надежно фиксируются усиленными точечными замками. Одинарные двери имеют как правую, так и левую навеску, угол открывания - 180 градусов. Боковые проемы блокируются двойными стенками разделенными по горизонтали. Стенки фиксируются защелками и точечными замками. Шкаф поставляется с четырьмя вертикальными направляющими для установки оборудования. Тыльная часть стандартно комплектуется двумя вертикальными органайзерами. Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания возможен с четырех сторон, через боковые горизонтальные стенки, переднюю и заднюю двери. Шкаф имеет 4 оцинкованные вертикальные направляющие, с удобной регулировкой по глубине. Крыша имеет четыре кабельных воода – 100х130мм. в шкафах шириной 600мм. и 300х130 в шкафах 800мм. Кабельные вводы закрыты панелями. Предусмотрено крепление кабельных каналов к крыше шкафа фиксаторами серии КГЛ. Нижняя часть шкафа - полая, обеспечивает хороший доступ к коммуникациям в подготовленном помещении. В основание шкафа также предусмотрена установка панелей различного назначения. Тыльная часть шкафа стандартно комплектуется вертикальными кабельными органайзерами шириной 100 мм, перфорированными для удобного размещения блоков розеток, укладки и фиксации коммутационного кабеля. В основание шкафа установлены винтовые опоры (ножки) и транспортировочные ролики. Предусмотрено крепление основания шкафа к полу. Шкаф имеет контур заземления, дополнительно (в комплектацию не входит) можно приобрести панель заземления длиной 500 мм или 1000 мм. Конструкция шкафа оптимизирована для легкой установки серверного оборудования и поддержания максимального воздушного потока. Для организации линейной установки предусмотрено удобное крепление шкафов между собой. Перфорированные двери имеют округлую форму, что увеличивает площадь перфорации. Вертикальные направляющие имеют упрощенную регулировку по глубине. Основание шкафа полое. Вертикальные кабельные органайзеры входят в стандартную комплектацию шкафа, предусмотрена возможность вертикальной установки четырех 19’’ блоков розеток на каждый органайзер, возможна установка блоков розеток на горизонтальные соединительные швеллеры и вертикальные (юнитовые) направляющие. Шкаф поставляется в собранном виде на поддоне высотой 150мм. Цвет (порошковая покраска с предварительным фосфатированием) – RAL 9005 черный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-48.8.12-48АА-9005 - по цене 145470 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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