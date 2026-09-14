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Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.8.10-48АА-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.8.10-48АА-9005

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Шкаф телекоммуникационный напольный 48U ЦМО ШТК-СП-48.8.10-48АА-9005 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный напольный 48U ЦМО ШТК-СП-48.8.10-48АА-9005 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный напольный 48U ЦМО ШТК-СП-48.8.10-48АА-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
1350
Высота
48U
  • Шкаф телекоммуникационный напольный 48U ЦМО ШТК-СП-48.8.10-48АА-9005 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный напольный 48U ЦМО ШТК-СП-48.8.10-48АА-9005 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный напольный 48U ЦМО ШТК-СП-48.8.10-48АА-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
135 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736908
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1350
Высота
48U
Высота (мм)
2215
Ширина (мм)
800
Глубина (мм)
930
Полезная глубина (мм)
690
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.3х1.1х1
Вес, кг.
182

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.8.10-48АА-9005

ЦМО ШТК-СП-48.8.10-48АА-9005 Серверный шкаф ЦМО ШТК-СП-48.8.10-48АА-9005 напольного монтажа сборно-разборной конструкции состоит из каркаса, крыши, двух боковых стенок и двух перфорированных дверей (задняя — двустворчатая) универсальной навести с углом открывания 180°. Съемные боковые стенки и двери обеспечивают доступ к оборудованию с четырех сторон. Для естественной вентиляции предусмотрена перфорация. Две сварные рамы каркаса соединены швеллерами, повышающими жесткость. Шкаф отвечает требованиям ГОСТ 28601-90 (МЭК 297), IP20, О4.2 по ГОСТ 15150 с диапазоном рабочих температур +1 °C… +45 °C, допустимой влажностью 80 % при 20 °C. Поставляется с винтовыми опорами, компенсирующими неровности пола, и транспортировочными роликами для перемещения пустого шкафа. Листовые детали покрыты полимерной предварительно фосфатированной порошковой краской черного (RAL 9005) цвета, направляющие оцинкованы. Габариты шкафа — 800?930?2215 мм, вес — 179 кг.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.8.10-48АА-9005




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1350
Высота
48U
Высота (мм)
2215
Ширина (мм)
800
Глубина (мм)
930
Полезная глубина (мм)
690
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
ЦМО ШТК-СП-48.8.10-48АА-9005 Серверный шкаф ЦМО ШТК-СП-48.8.10-48АА-9005 напольного монтажа сборно-разборной конструкции состоит из каркаса, крыши, двух боковых стенок и двух перфорированных дверей (задняя — двустворчатая) универсальной навести с углом открывания 180°. Съемные боковые стенки и двери обеспечивают доступ к оборудованию с четырех сторон. Для естественной вентиляции предусмотрена перфорация. Две сварные рамы каркаса соединены швеллерами, повышающими жесткость. Шкаф отвечает требованиям ГОСТ 28601-90 (МЭК 297), IP20, О4.2 по ГОСТ 15150 с диапазоном рабочих температур +1 °C… +45 °C, допустимой влажностью 80 % при 20 °C. Поставляется с винтовыми опорами, компенсирующими неровности пола, и транспортировочными роликами для перемещения пустого шкафа. Листовые детали покрыты полимерной предварительно фосфатированной порошковой краской черного (RAL 9005) цвета, направляющие оцинкованы. Габариты шкафа — 800?930?2215 мм, вес — 179 кг.
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Доставка
Отзывы


Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.8.10-48АА-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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