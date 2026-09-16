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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
1350
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-42.8.10-48АА-9005
ЦМО ШТК-СП-42.8.10-48АА-9005 Напольный серверный шкаф ЦМО ШТК-СП-42.8.10-48АА-9005 представляет собой сборно-разборную конструкцию. Доступ к оборудованию с четырех сторон обеспечивают съемные боковые стенки и две двери универсальной навести с углом открывания 180°. Задняя дверь выполнена двухстворчатой. Для дополнительной естественной вентиляции предусмотрена перфорация крыши. Сварные рамы каркаса соединены швеллерами, повышающими жесткость. Шкаф отвечает требованиям ГОСТ 28601-90 (МЭК 297), IP20, О4.2 по ГОСТ 15150 с диапазоном рабочих температур +1 °C… +45 °C, допустимой влажностью 80 % при 20 °C. Поставляется с винтовыми опорами, компенсирующими неровности пола. Листовые детали покрыты полимерной шагреневой порошковой краской черного (RAL 9005) цвета, направляющие оцинкованы. Габариты шкафа — 800?930?1950 мм, вес — 162 кг.
ЦМО ШТК-СП-42.8.10-48АА-9005 Напольный серверный шкаф ЦМО ШТК-СП-42.8.10-48АА-9005 представляет собой сборно-разборную конструкцию. Доступ к оборудованию с четырех сторон обеспечивают съемные боковые стенки и две двери универсальной навести с углом открывания 180°. Задняя дверь выполнена двухстворчатой. Для дополнительной естественной вентиляции предусмотрена перфорация крыши. Сварные рамы каркаса соединены швеллерами, повышающими жесткость. Шкаф отвечает требованиям ГОСТ 28601-90 (МЭК 297), IP20, О4.2 по ГОСТ 15150 с диапазоном рабочих температур +1 °C… +45 °C, допустимой влажностью 80 % при 20 °C. Поставляется с винтовыми опорами, компенсирующими неровности пола. Листовые детали покрыты полимерной шагреневой порошковой краской черного (RAL 9005) цвета, направляющие оцинкованы. Габариты шкафа — 800?930?1950 мм, вес — 162 кг.
Купить Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-42.8.10-48АА-9005 - по цене 128810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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