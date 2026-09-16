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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-42.8.10-48АА-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-42.8.10-48АА-9005

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Шкаф телекоммуникационный напольный 42U ЦМО ШТК-СП-42.8.10-48АА-9005 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный напольный 42U ЦМО ШТК-СП-42.8.10-48АА-9005 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
1350
Высота
42U
  • Шкаф телекоммуникационный напольный 42U ЦМО ШТК-СП-42.8.10-48АА-9005 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный напольный 42U ЦМО ШТК-СП-42.8.10-48АА-9005 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
128 810 руб. 
Начислим 2061 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736907
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-42.8.10-48АА-9005
128 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1350
Высота
42U
Высота (мм)
1950
Ширина (мм)
800
Глубина (мм)
930
Полезная глубина (мм)
690
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.2х1.1х1
Вес, кг.
167

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-42.8.10-48АА-9005

ЦМО ШТК-СП-42.8.10-48АА-9005 Напольный серверный шкаф ЦМО ШТК-СП-42.8.10-48АА-9005 представляет собой сборно-разборную конструкцию. Доступ к оборудованию с четырех сторон обеспечивают съемные боковые стенки и две двери универсальной навести с углом открывания 180°. Задняя дверь выполнена двухстворчатой. Для дополнительной естественной вентиляции предусмотрена перфорация крыши. Сварные рамы каркаса соединены швеллерами, повышающими жесткость. Шкаф отвечает требованиям ГОСТ 28601-90 (МЭК 297), IP20, О4.2 по ГОСТ 15150 с диапазоном рабочих температур +1 °C… +45 °C, допустимой влажностью 80 % при 20 °C. Поставляется с винтовыми опорами, компенсирующими неровности пола. Листовые детали покрыты полимерной шагреневой порошковой краской черного (RAL 9005) цвета, направляющие оцинкованы. Габариты шкафа — 800?930?1950 мм, вес — 162 кг.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-42.8.10-48АА-9005




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1350
Высота
42U
Высота (мм)
1950
Ширина (мм)
800
Глубина (мм)
930
Полезная глубина (мм)
690
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Страна производитель
Китай
Описание
ЦМО ШТК-СП-42.8.10-48АА-9005 Напольный серверный шкаф ЦМО ШТК-СП-42.8.10-48АА-9005 представляет собой сборно-разборную конструкцию. Доступ к оборудованию с четырех сторон обеспечивают съемные боковые стенки и две двери универсальной навести с углом открывания 180°. Задняя дверь выполнена двухстворчатой. Для дополнительной естественной вентиляции предусмотрена перфорация крыши. Сварные рамы каркаса соединены швеллерами, повышающими жесткость. Шкаф отвечает требованиям ГОСТ 28601-90 (МЭК 297), IP20, О4.2 по ГОСТ 15150 с диапазоном рабочих температур +1 °C… +45 °C, допустимой влажностью 80 % при 20 °C. Поставляется с винтовыми опорами, компенсирующими неровности пола. Листовые детали покрыты полимерной шагреневой порошковой краской черного (RAL 9005) цвета, направляющие оцинкованы. Габариты шкафа — 800?930?1950 мм, вес — 162 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-42.8.10-48АА-9005 - по цене 128810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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