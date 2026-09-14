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Стойка напольная ЦМО 33U 800мм черный СТК-33.2-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка напольная ЦМО 33U 800мм черный СТК-33.2-9005

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Стойка телекоммуникационная 33U ЦМО СТК-33.2-9005 - фото 1
Стойка телекоммуникационная 33U ЦМО СТК-33.2-9005 - фото 2
Стойка телекоммуникационная 33U ЦМО СТК-33.2-9005 - фото 3
Стойка телекоммуникационная 33U ЦМО СТК-33.2-9005 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
300
Высота
33U
  • Стойка телекоммуникационная 33U ЦМО СТК-33.2-9005 - фото 1
  • Стойка телекоммуникационная 33U ЦМО СТК-33.2-9005 - фото 2
  • Стойка телекоммуникационная 33U ЦМО СТК-33.2-9005 - фото 3
  • Стойка телекоммуникационная 33U ЦМО СТК-33.2-9005 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736903
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
300
Высота
33U
Высота (мм)
1620
Ширина (мм)
620
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
750
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х0.25х0.13
Вес, кг.
32

Описание товара Стойка напольная ЦМО 33U 800мм черный СТК-33.2-9005

Универсальные телекоммуникационные стойки ЦМО СТК-33.2-9005 19" предназначены для открытого размещения активного и пассивного оборудования. Универсальные стойки 19" удобны для использования в закрытых подготовленных помещениях, где необходим свободный доступ к установленному оборудованию и хорошее охлаждение. Универсальные стойки ЦМО СТК-33.2-9005 19" имеют полностью разборную двухрамную конструкцию, каркас повышенной жесткости скреплен болтами с внутренними шестигранниками. Вертикальные направляющие имеют юнитовую маркировку. Для удобства монтажа и коммутации оборудования предусмотрены развитая перфорация, широкий спектр аксессуаров и система заземления. Двухрамная универсальная стойка 19" имеет регулировку полезной глубины – 750/620/580/450. При организации крупных коммутационных узлов возможно крепление стоек между собой через вертикальный кабельный органайзер. Удобство установки обеспечивают массивные опорные кронштейны и регулируемые винтовые опоры (ножки), компенсирующие неровности пола. Универсальные стойки 19" поставляются в разобранном виде.

Отзывы о товаре Стойка напольная ЦМО 33U 800мм черный СТК-33.2-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
300
Высота
33U
Высота (мм)
1620
Ширина (мм)
620
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
750
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Страна производитель
Китай
Описание
Универсальные телекоммуникационные стойки ЦМО СТК-33.2-9005 19" предназначены для открытого размещения активного и пассивного оборудования. Универсальные стойки 19" удобны для использования в закрытых подготовленных помещениях, где необходим свободный доступ к установленному оборудованию и хорошее охлаждение. Универсальные стойки ЦМО СТК-33.2-9005 19" имеют полностью разборную двухрамную конструкцию, каркас повышенной жесткости скреплен болтами с внутренними шестигранниками. Вертикальные направляющие имеют юнитовую маркировку. Для удобства монтажа и коммутации оборудования предусмотрены развитая перфорация, широкий спектр аксессуаров и система заземления. Двухрамная универсальная стойка 19" имеет регулировку полезной глубины – 750/620/580/450. При организации крупных коммутационных узлов возможно крепление стоек между собой через вертикальный кабельный органайзер. Удобство установки обеспечивают массивные опорные кронштейны и регулируемые винтовые опоры (ножки), компенсирующие неровности пола. Универсальные стойки 19" поставляются в разобранном виде.
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Доставка
Отзывы


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