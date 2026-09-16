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Шкаф напольный ЦМО 18U 650мм стекло черный ШРН-Э-18.650-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 18U 650мм стекло черный ШРН-Э-18.650-9005

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Шкаф телекоммуникационный настенный 18U ЦМО ШРН-Э-18.650-9005
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
65
Высота
18U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 370 руб. 
Начислим 327 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736895
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 18U 650мм стекло черный ШРН-Э-18.650-9005
18 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
65
Высота
18U
Высота (мм)
930
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
600
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
86х69х20
Вес, кг.
35.4

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 18U 650мм стекло черный ШРН-Э-18.650-9005

Шкаф ЦМО ШРН-Э-18.650-9005 – стильное и надежное решение для организации IT-инфраструктуры Современные серверные и телекоммуникационные системы требуют не только функционального, но и эстетически привлекательного размещения. Шкаф ЦМО ШРН-Э-18.650-9005 идеально сочетает в себе надежность, удобство эксплуатации и стильный дизайн, что делает его отличным выбором для офисов, серверных комнат и центров обработки данных.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 18U 650мм стекло черный ШРН-Э-18.650-9005




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
65
Высота
18U
Высота (мм)
930
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
600
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Страна производитель
Россия
Описание
Шкаф ЦМО ШРН-Э-18.650-9005 – стильное и надежное решение для организации IT-инфраструктуры Современные серверные и телекоммуникационные системы требуют не только функционального, но и эстетически привлекательного размещения. Шкаф ЦМО ШРН-Э-18.650-9005 идеально сочетает в себе надежность, удобство эксплуатации и стильный дизайн, что делает его отличным выбором для офисов, серверных комнат и центров обработки данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 18U 650мм стекло черный ШРН-Э-18.650-9005 - по цене 18370 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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