Шкаф напольный ЦМО 18U 650мм стекло серый ШРН-Э-18.650.1
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Характеристики
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 18U 650мм стекло серый ШРН-Э-18.650.1
Представляем вашему вниманию настенный шкаф для телекоммуникационного и сетевого оборудования, который станет идеальным решением для организации и защиты вашей критически важной инфраструктуры. Данная модель, разработанная для профессионального использования, сочетает в себе продуманную конструкцию, надежность и эргономичный дизайн, отвечая самым строгим требованиям к монтажу и эксплуатации. Модель выполнена в настенном исполнении, что позволяет эффективно использовать пространство серверных комнат, офисов или любых других технических помещений, где ценится каждый квадратный сметр. Его высота составляет восемнадцать унифицированных модулей, что предоставляет значительные возможности для размещения самого разнообразного активного и пассивного оборудования стандартной ширины. Внутреннее пространство шкафа организовано максимально практично. Ширина конструкции шестьсот миллиметров и полезная глубина шестьсот миллиметров обеспечивают простор для монтажа даже достаточно габаритных устройств, а также для аккуратной прокладки и последующего обслуживания кабельной сети. Вся внутренняя компоновка построена вокруг стандартного монтажного профиля, что гарантирует беспроблемную установку любого совместимого оборудования без необходимости в дополнительных адаптерах или сложных доработках.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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