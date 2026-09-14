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Шкаф напольный ЦМО 18U 650мм стекло серый ШРН-Э-18.650.1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 18U 650мм стекло серый ШРН-Э-18.650.1

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Шкаф телекоммуникационный настенный 18U ЦМО ШРН-Э-18.650.1 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 18U ЦМО ШРН-Э-18.650.1 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 18U ЦМО ШРН-Э-18.650.1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
внешний
Цвет
белый
Максимальная нагрузка
65
Высота
18U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 18U ЦМО ШРН-Э-18.650.1 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 18U ЦМО ШРН-Э-18.650.1 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 18U ЦМО ШРН-Э-18.650.1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 900 руб. 
Начислим 307 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736893
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 18U 650мм стекло серый ШРН-Э-18.650.1
16 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
внешний
Цвет
белый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
65
Высота
18U
Высота (мм)
930
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
600
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
88х65х60
Вес, кг.
33

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 18U 650мм стекло серый ШРН-Э-18.650.1

Представляем вашему вниманию настенный шкаф для телекоммуникационного и сетевого оборудования, который станет идеальным решением для организации и защиты вашей критически важной инфраструктуры. Данная модель, разработанная для профессионального использования, сочетает в себе продуманную конструкцию, надежность и эргономичный дизайн, отвечая самым строгим требованиям к монтажу и эксплуатации. Модель выполнена в настенном исполнении, что позволяет эффективно использовать пространство серверных комнат, офисов или любых других технических помещений, где ценится каждый квадратный сметр. Его высота составляет восемнадцать унифицированных модулей, что предоставляет значительные возможности для размещения самого разнообразного активного и пассивного оборудования стандартной ширины. Внутреннее пространство шкафа организовано максимально практично. Ширина конструкции шестьсот миллиметров и полезная глубина шестьсот миллиметров обеспечивают простор для монтажа даже достаточно габаритных устройств, а также для аккуратной прокладки и последующего обслуживания кабельной сети. Вся внутренняя компоновка построена вокруг стандартного монтажного профиля, что гарантирует беспроблемную установку любого совместимого оборудования без необходимости в дополнительных адаптерах или сложных доработках.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 18U 650мм стекло серый ШРН-Э-18.650.1




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
внешний
Цвет
белый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
65
Высота
18U
Высота (мм)
930
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
600
Развернуть
Страна производитель
Россия
Описание
Представляем вашему вниманию настенный шкаф для телекоммуникационного и сетевого оборудования, который станет идеальным решением для организации и защиты вашей критически важной инфраструктуры. Данная модель, разработанная для профессионального использования, сочетает в себе продуманную конструкцию, надежность и эргономичный дизайн, отвечая самым строгим требованиям к монтажу и эксплуатации. Модель выполнена в настенном исполнении, что позволяет эффективно использовать пространство серверных комнат, офисов или любых других технических помещений, где ценится каждый квадратный сметр. Его высота составляет восемнадцать унифицированных модулей, что предоставляет значительные возможности для размещения самого разнообразного активного и пассивного оборудования стандартной ширины. Внутреннее пространство шкафа организовано максимально практично. Ширина конструкции шестьсот миллиметров и полезная глубина шестьсот миллиметров обеспечивают простор для монтажа даже достаточно габаритных устройств, а также для аккуратной прокладки и последующего обслуживания кабельной сети. Вся внутренняя компоновка построена вокруг стандартного монтажного профиля, что гарантирует беспроблемную установку любого совместимого оборудования без необходимости в дополнительных адаптерах или сложных доработках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 18U 650мм стекло серый ШРН-Э-18.650.1 - по цене 16900 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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