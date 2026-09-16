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Шкаф настенный ЦМО 18U 500мм стекло черный ШРН-Э-18.500.1-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф настенный ЦМО 18U 500мм стекло черный ШРН-Э-18.500.1-9005

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Шкаф телекоммуникационный настенный 18U ЦМО ШРН-Э-18.500.1-9005 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 18U ЦМО ШРН-Э-18.500.1-9005 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 18U ЦМО ШРН-Э-18.500.1-9005 - фото 3
Шкаф телекоммуникационный настенный 18U ЦМО ШРН-Э-18.500.1-9005 - фото 4
Шкаф телекоммуникационный настенный 18U ЦМО ШРН-Э-18.500.1-9005 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
75
Высота
18U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 18U ЦМО ШРН-Э-18.500.1-9005 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 18U ЦМО ШРН-Э-18.500.1-9005 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 18U ЦМО ШРН-Э-18.500.1-9005 - фото 3
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 18U ЦМО ШРН-Э-18.500.1-9005 - фото 4
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 18U ЦМО ШРН-Э-18.500.1-9005 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 610 руб. 
Начислим 287 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736892
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф настенный ЦМО 18U 500мм стекло черный ШРН-Э-18.500.1-9005
15 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
75
Высота
18U
Высота (мм)
930
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
470
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
88х60х52
Вес, кг.
27

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 18U 500мм стекло черный ШРН-Э-18.500.1-9005

Представляем вашему вниманию настенный шкаф для телекоммуникационного оборудования, который станет образцом надёжности, функциональности и лаконичного дизайна в организации вашего рабочего пространства. Это решение для тех, кто ценит порядок, безопасность и долговечность, обеспечивая дорогостоящую и критически важную аппаратуру современным и прочным укрытием. Конструкция шкафа предназначена для настенного монтажа, что позволяет эффективно использовать пространство, размещая оборудование в оптимальной доступности и вне зоны риска. Высота в восемнадцать унифицированных модулей предоставляет достаточный внутренний объём для размещения активного сетевого оборудования, панелей коммутации, источников бесперебойного питания и других компонентов структурированной кабельной системы. Внутренняя полезная глубина составляет четыреста семьдесят миллиметров, что обеспечивает удобный монтаж даже достаточно габаритных устройств и оставляет необходимое пространство для аккуратной прокладки кабелей, способствуя поддержанию порядка и эффективному охлаждению.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 18U 500мм стекло черный ШРН-Э-18.500.1-9005




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
75
Высота
18U
Высота (мм)
930
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
470
Развернуть
Страна производитель
Россия
Описание
Представляем вашему вниманию настенный шкаф для телекоммуникационного оборудования, который станет образцом надёжности, функциональности и лаконичного дизайна в организации вашего рабочего пространства. Это решение для тех, кто ценит порядок, безопасность и долговечность, обеспечивая дорогостоящую и критически важную аппаратуру современным и прочным укрытием. Конструкция шкафа предназначена для настенного монтажа, что позволяет эффективно использовать пространство, размещая оборудование в оптимальной доступности и вне зоны риска. Высота в восемнадцать унифицированных модулей предоставляет достаточный внутренний объём для размещения активного сетевого оборудования, панелей коммутации, источников бесперебойного питания и других компонентов структурированной кабельной системы. Внутренняя полезная глубина составляет четыреста семьдесят миллиметров, что обеспечивает удобный монтаж даже достаточно габаритных устройств и оставляет необходимое пространство для аккуратной прокладки кабелей, способствуя поддержанию порядка и эффективному охлаждению.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф настенный ЦМО 18U 500мм стекло черный ШРН-Э-18.500.1-9005 - по цене 15610 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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