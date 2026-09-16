Шкаф настенный ЦМО 18U 500мм стекло черный ШРН-Э-18.500.1-9005
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Характеристики
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 18U 500мм стекло черный ШРН-Э-18.500.1-9005
Представляем вашему вниманию настенный шкаф для телекоммуникационного оборудования, который станет образцом надёжности, функциональности и лаконичного дизайна в организации вашего рабочего пространства. Это решение для тех, кто ценит порядок, безопасность и долговечность, обеспечивая дорогостоящую и критически важную аппаратуру современным и прочным укрытием. Конструкция шкафа предназначена для настенного монтажа, что позволяет эффективно использовать пространство, размещая оборудование в оптимальной доступности и вне зоны риска. Высота в восемнадцать унифицированных модулей предоставляет достаточный внутренний объём для размещения активного сетевого оборудования, панелей коммутации, источников бесперебойного питания и других компонентов структурированной кабельной системы. Внутренняя полезная глубина составляет четыреста семьдесят миллиметров, что обеспечивает удобный монтаж даже достаточно габаритных устройств и оставляет необходимое пространство для аккуратной прокладки кабелей, способствуя поддержанию порядка и эффективному охлаждению.
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