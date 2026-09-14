Шкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло серый ШРН-Э-18.350
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
белый
Максимальная нагрузка
85
Высота
18U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 150 руб.
В наличии
Код товара: 736891
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15 150 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
белый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
18U
Высота (мм)
878
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
90х77х14
Вес, кг.
24.6
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло серый ШРН-Э-18.350
ЦМО ШРН-Э-18.350 Настенный разборный шкаф 19" серии ШРН-ЭКОНОМ предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297. Устройство шкафа обеспечивает возможность установки системы несущих конструкций 482,6 мм по ГОСТ 28601.1 (19” по МЭК 297). Вид климатического исполнения О4.2 по ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от 1 до 45 °С и относительной влажности не более 80 % при 20 °С.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
белый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
18U
Высота (мм)
878
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
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Страна производитель
Россия
ЦМО ШРН-Э-18.350 Настенный разборный шкаф 19" серии ШРН-ЭКОНОМ предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297. Устройство шкафа обеспечивает возможность установки системы несущих конструкций 482,6 мм по ГОСТ 28601.1 (19” по МЭК 297). Вид климатического исполнения О4.2 по ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от 1 до 45 °С и относительной влажности не более 80 % при 20 °С.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Купить Шкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло серый ШРН-Э-18.350 - по цене 15150 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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