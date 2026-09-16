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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-Э-15.500.1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-Э-15.500.1

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Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-Э-15.500.1 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-Э-15.500.1 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
белый
Максимальная нагрузка
75
Высота
15U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-Э-15.500.1 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-Э-15.500.1 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736886
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
белый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
75
Высота
15U
Высота (мм)
742
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
470
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х65х18
Вес, кг.
25.2

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-Э-15.500.1

Представляем вашему вниманию настенный шкаф ЦМО ШРН-Э-15.500.1 – идеальное решение для организации и безопасного размещения телекоммуникационного, сетевого и серверного оборудования. Этот шкаф воплощает в себе эталонное сочетание надежности, эргономичности и современного дизайна, что делает его незаменимым элементом инфраструктуры любого офиса, серверной комнаты или центра обработки данных. Его продуманная конструкция и высококачественные материалы гарантируют длительный срок службы и безупречную работу вашего критически важного оборудования. Благодаря своим компактным размерам и настенному способу крепления, данный шкаф является превосходным выбором для помещений с ограниченной площадью. Он позволяет эффективно использовать пространство, освобождая ценную площадь пола. Высота шкафа составляет 15 единиц (15U), что предоставляет ample space для размещения стандартного 19-дюймового оборудования: коммутаторов, маршрутизаторов, патч-панелей, серверов небольшой глубины и источников бесперебойного питания. Ширина конструкции в 600 мм и глубина в 520 мм обеспечивают удобный монтаж и достаточное пространство для прокладки и организации кабелей, что является ключевым фактором для поддержания порядка и обеспечения эффективного охлаждения.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-Э-15.500.1




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
белый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
75
Высота
15U
Высота (мм)
742
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
470
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию настенный шкаф ЦМО ШРН-Э-15.500.1 – идеальное решение для организации и безопасного размещения телекоммуникационного, сетевого и серверного оборудования. Этот шкаф воплощает в себе эталонное сочетание надежности, эргономичности и современного дизайна, что делает его незаменимым элементом инфраструктуры любого офиса, серверной комнаты или центра обработки данных. Его продуманная конструкция и высококачественные материалы гарантируют длительный срок службы и безупречную работу вашего критически важного оборудования. Благодаря своим компактным размерам и настенному способу крепления, данный шкаф является превосходным выбором для помещений с ограниченной площадью. Он позволяет эффективно использовать пространство, освобождая ценную площадь пола. Высота шкафа составляет 15 единиц (15U), что предоставляет ample space для размещения стандартного 19-дюймового оборудования: коммутаторов, маршрутизаторов, патч-панелей, серверов небольшой глубины и источников бесперебойного питания. Ширина конструкции в 600 мм и глубина в 520 мм обеспечивают удобный монтаж и достаточное пространство для прокладки и организации кабелей, что является ключевым фактором для поддержания порядка и обеспечения эффективного охлаждения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-Э-15.500.1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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