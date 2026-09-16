Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-Э-15.500.1
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-Э-15.500.1
Представляем вашему вниманию настенный шкаф ЦМО ШРН-Э-15.500.1 – идеальное решение для организации и безопасного размещения телекоммуникационного, сетевого и серверного оборудования. Этот шкаф воплощает в себе эталонное сочетание надежности, эргономичности и современного дизайна, что делает его незаменимым элементом инфраструктуры любого офиса, серверной комнаты или центра обработки данных. Его продуманная конструкция и высококачественные материалы гарантируют длительный срок службы и безупречную работу вашего критически важного оборудования. Благодаря своим компактным размерам и настенному способу крепления, данный шкаф является превосходным выбором для помещений с ограниченной площадью. Он позволяет эффективно использовать пространство, освобождая ценную площадь пола. Высота шкафа составляет 15 единиц (15U), что предоставляет ample space для размещения стандартного 19-дюймового оборудования: коммутаторов, маршрутизаторов, патч-панелей, серверов небольшой глубины и источников бесперебойного питания. Ширина конструкции в 600 мм и глубина в 520 мм обеспечивают удобный монтаж и достаточное пространство для прокладки и организации кабелей, что является ключевым фактором для поддержания порядка и обеспечения эффективного охлаждения.
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