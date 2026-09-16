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Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм стекло черный ШРН-Э-12.650-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм стекло черный ШРН-Э-12.650-9005

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Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.650-9005
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
50
Высота
12U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 150 руб. 
Начислим 280 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736883
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм стекло черный ШРН-Э-12.650-9005
15 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
металлическая панель
Максимальная нагрузка
50
Высота
12U
Высота (мм)
608
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
600
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
67х66х18
Вес, кг.
26.6

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм стекло черный ШРН-Э-12.650-9005

Настенный разборный шкаф 19 серии ШРН-Э предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования.Настенный шкаф 19 ШРН-Э удобен для организации сетей в зданиях, где возможны затруднения с доставкой и хранением неразборных шкафов. Настенный шкаф 19 ШРН-Э поставляется в компактной плоской упаковке, что позволяет минимизировать затраты на транспортировку и хранение. Настенный шкаф 19 ШРН-Э имеет полностью разборную конструкцию и состоит из пяти основных частей: крыши, дна, двух передних направляющих, двух боковых стенок с вертикальными направляющими и двери. Настенный шкаф 19 ШРН-Э легко собирается. За счет элементов крепления каркас шкафа имеет повышенную жесткость. Возможна комплектация металлической дверью и дверью с тонированным стеклом. Возможна установка двери как с правой, так и с левой стороны. Дверь фиксируется точечным замком. Предусмотрены два кабельных ввода в верхней и нижней частях шкафа размером 55х210 мм, также в них возможна установка щеточного ввода КВЩ-55.210А. Перфорация обеспечивает хорошую вентиляцию установленного оборудования. Возможна установка вентиляторного модуля типа R-FAN-2 (полный перечень вентиляторов см. ниже) в основание или крышу шкафа. Для установки модуля демонтируется заглушка, и модуль фиксируется шестью винтами. Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Система заземления входит в стандартную комплектацию. Возможна установка задней стенки. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Настенный шкаф 19 ШРН-Э выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов). Распределенная нагрузка 50 кг. Класс защиты обеспечиваемый оболочкой IP20 по ГОСТ 14254-96. Климатическое исполнение УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-90

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм стекло черный ШРН-Э-12.650-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
металлическая панель
Максимальная нагрузка
50
Высота
12U
Высота (мм)
608
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
600
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Настенный разборный шкаф 19 серии ШРН-Э предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования.Настенный шкаф 19 ШРН-Э удобен для организации сетей в зданиях, где возможны затруднения с доставкой и хранением неразборных шкафов. Настенный шкаф 19 ШРН-Э поставляется в компактной плоской упаковке, что позволяет минимизировать затраты на транспортировку и хранение. Настенный шкаф 19 ШРН-Э имеет полностью разборную конструкцию и состоит из пяти основных частей: крыши, дна, двух передних направляющих, двух боковых стенок с вертикальными направляющими и двери. Настенный шкаф 19 ШРН-Э легко собирается. За счет элементов крепления каркас шкафа имеет повышенную жесткость. Возможна комплектация металлической дверью и дверью с тонированным стеклом. Возможна установка двери как с правой, так и с левой стороны. Дверь фиксируется точечным замком. Предусмотрены два кабельных ввода в верхней и нижней частях шкафа размером 55х210 мм, также в них возможна установка щеточного ввода КВЩ-55.210А. Перфорация обеспечивает хорошую вентиляцию установленного оборудования. Возможна установка вентиляторного модуля типа R-FAN-2 (полный перечень вентиляторов см. ниже) в основание или крышу шкафа. Для установки модуля демонтируется заглушка, и модуль фиксируется шестью винтами. Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Система заземления входит в стандартную комплектацию. Возможна установка задней стенки. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Настенный шкаф 19 ШРН-Э выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов). Распределенная нагрузка 50 кг. Класс защиты обеспечиваемый оболочкой IP20 по ГОСТ 14254-96. Климатическое исполнение УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-90
Самовывоз
Доставка
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Купить Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм стекло черный ШРН-Э-12.650-9005 - по цене 15150 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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