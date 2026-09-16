Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-Э-12.500-9005
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
75
Высота
12U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 760 руб.
В наличии
Код товара: 736881
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 760 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
75
Высота
12U
Высота (мм)
608
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
470
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х64х17
Вес, кг.
22.5
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-Э-12.500-9005
ЦМО ШРН-Э-12.500 Шкаф телекоммуникационный настенный предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297. Устройство шкафа обеспечивает возможность установки системы несущих конструкций 482,6 мм по ГОСТ 28601.1 (19” по МЭК 297). Вид климатического исполнения О4.2 по ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от 1 до 45 °С и относительной влажности не более 80 % при 20 °С.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 080 руб.3270 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 6U 650мм перфорация серый ШРН-6.650.1
-
В наличииЦена 13 500 руб.3375 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 6U 500мм перфорация черный ШРН-6.500.1-9005
-
В наличииЦена 13 580 руб.3395 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-Э-9.650
-
В наличииЦена 13 580 руб.3395 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло черный ШРН-Э-9.650-9005
-
В наличииЦена 13 580 руб.3395 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-Э-15.500.1-9005
-
В наличииЦена 13 650 руб.3413 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 6U 500мм перфорация серый ШРН-6.500.1
-
В наличииЦена 13 760 руб.3440 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 12U 650мм стекло черный ШРН-Э-12.650.1-9005
-
В наличииЦена 13 760 руб.3440 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло серый ШРН-Э-18.350.1
-
В наличииЦена 13 760 руб.3440 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 12U 650мм стекло серый ШРН-Э-12.650.1
-
В наличииЦена 13 760 руб.3440 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло черный ШРН-Э-18.350.1-9005
-
В наличииЦена 13 760 руб.3440 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло серый ШРН-Э-12.500
-
В наличииЦена 13 760 руб.3440 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 15U 350мм стекло серый ШРН-Э-15.350
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
75
Высота
12U
Высота (мм)
608
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
470
Развернуть
Страна производитель
Китай
ЦМО ШРН-Э-12.500 Шкаф телекоммуникационный настенный предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297. Устройство шкафа обеспечивает возможность установки системы несущих конструкций 482,6 мм по ГОСТ 28601.1 (19” по МЭК 297). Вид климатического исполнения О4.2 по ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от 1 до 45 °С и относительной влажности не более 80 % при 20 °С.
Купить Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-Э-12.500-9005 - по цене 13760 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-Э-12.500-9005