Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло серый ШРН-Э-12.500.1
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
75
Высота
12U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 470 руб.
В наличии
Код товара: 736880
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
12 470 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
75
Высота
12U
Высота (мм)
608
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
470
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х58х22
Вес, кг.
21.8
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло серый ШРН-Э-12.500.1
ЦМО ШРН-Э-12.500.1 — настенный разборный телекоммуникационный шкаф серии ШРН-Э. Предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
75
Высота
12U
Высота (мм)
608
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
470
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Страна производитель
Китай
ЦМО ШРН-Э-12.500.1 — настенный разборный телекоммуникационный шкаф серии ШРН-Э. Предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Купить Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло серый ШРН-Э-12.500.1 - по цене 12470 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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