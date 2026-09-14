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Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-Э-9.650 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-Э-9.650

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Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-Э-9.650 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-Э-9.650 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-Э-9.650 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
50
Высота
9U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-Э-9.650 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-Э-9.650 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-Э-9.650 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 580 руб. 
Начислим 257 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736877
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-Э-9.650
13 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
9U
Высота (мм)
476
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
600
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
66х62х22
Вес, кг.
23.9

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-Э-9.650

ЦМО ШРН-Э-9.650 Шкаф телекоммуникационный настенный предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297. Устройство шкафа обеспечивает возможность установки системы несущих конструкций 482,6 мм по ГОСТ 28601.1 (19” по МЭК 297). Вид климатического исполнения О4.2 по ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от 1 до 45 °С и относительной влажности не более 80 % при 20 °С.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-Э-9.650




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
9U
Высота (мм)
476
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
600
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
ЦМО ШРН-Э-9.650 Шкаф телекоммуникационный настенный предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297. Устройство шкафа обеспечивает возможность установки системы несущих конструкций 482,6 мм по ГОСТ 28601.1 (19” по МЭК 297). Вид климатического исполнения О4.2 по ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от 1 до 45 °С и относительной влажности не более 80 % при 20 °С.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-Э-9.650 - по цене 13580 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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