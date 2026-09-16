Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-М-15.500.1-9005
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
130
Высота
15U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 940 руб.
В наличии
Код товара: 736862
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
15 940 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
130
Высота
15U
Высота (мм)
745
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
456
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х64х23
Вес, кг.
22
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-М-15.500.1-9005
ЦМО ШРН-М-15.500.1-9005 — это настенный телекоммуникационный шкаф серии ШРН-М, предназначенный для размещения активного и пассивного оборудования. Модель имеет разборную конструкцию каркасного типа, что упрощает транспортировку и монтаж.
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
130
Высота
15U
Высота (мм)
745
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
456
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Страна производитель
Китай
ЦМО ШРН-М-15.500.1-9005 — это настенный телекоммуникационный шкаф серии ШРН-М, предназначенный для размещения активного и пассивного оборудования. Модель имеет разборную конструкцию каркасного типа, что упрощает транспортировку и монтаж.
Купить Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-М-15.500.1-9005 - по цене 15940 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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