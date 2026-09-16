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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-М-15.500.1-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-М-15.500.1-9005

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Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-М-15.500.1-9005 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-М-15.500.1-9005 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-М-15.500.1-9005 - фото 3
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-М-15.500.1-9005 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
130
Высота
15U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-М-15.500.1-9005 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-М-15.500.1-9005 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-М-15.500.1-9005 - фото 3
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-М-15.500.1-9005 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 940 руб. 
Начислим 292 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736862
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-М-15.500.1-9005
15 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
130
Высота
15U
Высота (мм)
745
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
456
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х64х23
Вес, кг.
22

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-М-15.500.1-9005

ЦМО ШРН-М-15.500.1-9005 — это настенный телекоммуникационный шкаф серии ШРН-М, предназначенный для размещения активного и пассивного оборудования. Модель имеет разборную конструкцию каркасного типа, что упрощает транспортировку и монтаж.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-М-15.500.1-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
130
Высота
15U
Высота (мм)
745
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
456
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
ЦМО ШРН-М-15.500.1-9005 — это настенный телекоммуникационный шкаф серии ШРН-М, предназначенный для размещения активного и пассивного оборудования. Модель имеет разборную конструкцию каркасного типа, что упрощает транспортировку и монтаж.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-М-15.500.1-9005 - по цене 15940 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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