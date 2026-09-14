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Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-М-12.500-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-М-12.500-9005

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Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-М-12.500-9005 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-М-12.500-9005 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-М-12.500-9005 - фото 3
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-М-12.500-9005 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
50
Высота
12U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-М-12.500-9005 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-М-12.500-9005 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-М-12.500-9005 - фото 3
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-М-12.500-9005 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736859
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
12U
Высота (мм)
610
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
500
Полезная глубина (мм)
456
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х57х22
Вес, кг.
25

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-М-12.500-9005

ЦМО ШРН-М-12.500-9005 — это настенный телекоммуникационный шкаф серии ШРН-М, предназначенный для размещения активного и пассивного оборудования. Модель имеет разборную конструкцию каркасного типа, что упрощает транспортировку и монтаж.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-М-12.500-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
12U
Высота (мм)
610
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
500
Полезная глубина (мм)
456
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Страна производитель
Китай
Описание
ЦМО ШРН-М-12.500-9005 — это настенный телекоммуникационный шкаф серии ШРН-М, предназначенный для размещения активного и пассивного оборудования. Модель имеет разборную конструкцию каркасного типа, что упрощает транспортировку и монтаж.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-М-12.500-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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