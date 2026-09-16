Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм стекло серый ШРН-М-9.500
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
50
Высота
9U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 890 руб.
В наличии
Код товара: 736854
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
17 890 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
9U
Высота (мм)
480
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
530
Полезная глубина (мм)
456
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
61х58х23
Вес, кг.
6
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм стекло серый ШРН-М-9.500
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО ШРН-М-9.500 наиболее подходит для монтажа 19'' сетевого оборудования, которое приходится часто обслуживать. Благодаря съёмным боковым стенкам доступ к установленной аппаратуре возможен с трёх сторон. Размеры данного разборного шкафа ШРН-М (ВхШхГ): 480х600х530 мм. Его полезная глубина составляет 456 мм. Полезная высота — 9U. Цвет изделия серый (RAL 7035). Шкаф настенный ШРН-М легко собирается на основе рамного каркаса. Для фиксации боковых стенок предусмотрены точечные замки. На стену изделие навешивается с помощью отверстий в задней стенке.
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
9U
Высота (мм)
480
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
530
Полезная глубина (мм)
456
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Страна производитель
Беларусь
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО ШРН-М-9.500 наиболее подходит для монтажа 19'' сетевого оборудования, которое приходится часто обслуживать. Благодаря съёмным боковым стенкам доступ к установленной аппаратуре возможен с трёх сторон. Размеры данного разборного шкафа ШРН-М (ВхШхГ): 480х600х530 мм. Его полезная глубина составляет 456 мм. Полезная высота — 9U. Цвет изделия серый (RAL 7035). Шкаф настенный ШРН-М легко собирается на основе рамного каркаса. Для фиксации боковых стенок предусмотрены точечные замки. На стену изделие навешивается с помощью отверстий в задней стенке.
Купить Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм стекло серый ШРН-М-9.500 - по цене 17890 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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