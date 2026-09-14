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Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация черный ШРН-15.650-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация черный ШРН-15.650-9005

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Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.650-9005 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.650-9005 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.650-9005 - фото 3
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.650-9005 - фото 4
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.650-9005 - фото 5
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.650-9005 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
200
Высота
15U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.650-9005 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.650-9005 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.650-9005 - фото 3
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.650-9005 - фото 4
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.650-9005 - фото 5
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.650-9005 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736853
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
15U
Высота (мм)
746
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
658
Полезная глубина (мм)
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х68х63
Вес, кг.
30.4

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация черный ШРН-15.650-9005

ЦМО ШРН-15.650-9005 — настенный телекоммуникационный шкаф 19" высотой 15U с цельнометаллической сварной конструкцией. Предназначен для размещения активного и пассивного оборудования.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация черный ШРН-15.650-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
15U
Высота (мм)
746
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
658
Полезная глубина (мм)
600
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
ЦМО ШРН-15.650-9005 — настенный телекоммуникационный шкаф 19" высотой 15U с цельнометаллической сварной конструкцией. Предназначен для размещения активного и пассивного оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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