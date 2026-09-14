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Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация черный ШРН-12.650.1-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация черный ШРН-12.650.1-9005

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Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.650.1-9005 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.650.1-9005 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.650.1-9005 - фото 3
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.650.1-9005 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
200
Высота
12U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.650.1-9005 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.650.1-9005 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.650.1-9005 - фото 3
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.650.1-9005 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 600 руб. 
Начислим 317 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736848
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация черный ШРН-12.650.1-9005
17 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
12U
Высота (мм)
612
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
658
Полезная глубина (мм)
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х62х60
Вес, кг.
25.7

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация черный ШРН-12.650.1-9005

ЦМО ШРН-12.650.1-9005 — это настенный телекоммуникационный шкаф высотой 12U (600 ? 650 мм) с цельнометаллической сварной конструкцией. Он предназначен для монтажа оборудования стандарта 19" и не требует сборки.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация черный ШРН-12.650.1-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
12U
Высота (мм)
612
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
658
Полезная глубина (мм)
600
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Страна производитель
Китай
Описание
ЦМО ШРН-12.650.1-9005 — это настенный телекоммуникационный шкаф высотой 12U (600 ? 650 мм) с цельнометаллической сварной конструкцией. Он предназначен для монтажа оборудования стандарта 19" и не требует сборки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация черный ШРН-12.650.1-9005 - по цене 17600 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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