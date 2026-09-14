Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм перфорация черный ШРН-12.500-9005
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм перфорация черный ШРН-12.500-9005
Шкаф ЦМО ШРН-12.500-9005 – это надежное и стильное решение для организации рабочего пространства в серверных, телекоммуникационных и IT-помещениях. Благодаря продуманной конструкции и высококачественным материалам он обеспечивает удобный доступ к оборудованию, защищает его от внешних воздействий и поддерживает оптимальные условия для работы техники. Настенное крепление делает шкаф идеальным выбором для помещений с ограниченной площадью. Он не занимает полезное пространство на полу, но при этом выдерживает значительную нагрузку – до 200 кг. Это позволяет размещать внутри тяжелое оборудование, включая серверы, коммутаторы, источники бесперебойного питания и другие устройства. Высота шкафа составляет 12U (533 мм), что обеспечивает достаточное пространство для монтажа стандартного 19-дюймового оборудования. Конструкция шкафа отличается прочностью и долговечностью благодаря использованию металла толщиной 1,2 мм. Это гарантирует устойчивость к механическим воздействиям и коррозии, а также обеспечивает надежную защиту внутреннего оборудования. Полезная глубина шкафа – 470 мм, что позволяет размещать даже габаритные устройства без риска их повреждения. Передняя дверца выполнена из закаленного стекла, которое не только придает шкафу современный и элегантный вид, но и обеспечивает удобный визуальный контроль за состоянием оборудования без необходимости открывания дверцы. Задняя стенка изготовлена из металла, что повышает жесткость конструкции и дополнительно защищает оборудование от пыли и постороннего вмешательства. Шкаф оснащен замком, который предотвращает несанкционированный доступ к оборудованию. Это особенно важно для корпоративных и коммерческих объектов, где безопасность данных и сохранность техники являются приоритетом. Черный цвет корпуса делает шкаф универсальным решением, которое легко впишется в любой интерьер – от офисных помещений до промышленных зон. Лаконичный дизайн и компактные габариты (ширина 599 мм, глубина 529 мм) позволяют гармонично интегрировать его в существующую инфраструктуру. Шкаф ЦМО ШРН-12.500-9005 подходит для монтажа в стойки стандартного размера 19 дюймов, что обеспечивает совместимость с большинством серверного и сетевого оборудования. Одна секция позволяет удобно организовать кабельную разводку и избежать перегрева техники благодаря продуманной вентиляции.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 17 160 руб.4290 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация серый ШРН-15.500.1
-
В наличииЦена 17 160 руб.4290 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация черный ШРН-15.500.1-9005
-
В наличииЦена 17 270 руб.4318 руб. в СплитСтойка напольная ЦМО 24U 800мм серый СТК-24.2
-
В наличииЦена 17 600 руб.4400 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация черный ШРН-12.650.1-9005
-
В наличииЦена 17 600 руб.4400 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация серый ШРН-12.650.1
-
В наличииЦена 17 680 руб.4420 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло черный ШРН-М-9.650.1-9005
-
В наличииЦена 17 780 руб.4445 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло серый ШРН-М-12.500.1
-
В наличииЦена 17 780 руб.4445 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-М-12.500.1-9005
-
В наличииЦена 17 890 руб.4473 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 9U 500мм стекло серый ШРН-М-9.500
-
В наличииЦена 18 040 руб.4510 руб. в СплитШкаф напольный Cabeus 12U 600мм перфорация серый SH-05F-12U60/60...
-
В наличииЦена 18 120 руб.4530 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 9U 650мм перфорация серый ШРН-9.650
-
В наличииЦена 18 310 руб.4578 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 12U 500мм перфорация серый ШРН-12.500
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм перфорация черный ШРН-12.500-9005