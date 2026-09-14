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Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм перфорация черный ШРН-9.650-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм перфорация черный ШРН-9.650-9005

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Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-9.650-9005 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-9.650-9005 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
200
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-9.650-9005 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-9.650-9005 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736840
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота (мм)
479
Ширина (мм)
599
Глубина (мм)
658
Полезная глубина (мм)
600
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
68х65х17
Вес, кг.
20.4

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм перфорация черный ШРН-9.650-9005

Настенный шкаф 19" ШРН имеет цельнометаллическую сварную конструкцию, он удобен для быстрой установки и монтажа оборудования, так как не требует сборки. Отсутствие острых углов с фронтальной стороны повышают безопасность при эксплуатации и обслуживании шкафов, что помогает исключить человеческие травмы при соприкосновении со шкафом. Возможна комплектация дверью с тонированным ударопрочным стеклом, сплошной металлической дверью. Новая конструкция стеклянной двери с механическим креплением стекла увеличивает её жесткость, и обеспечивает легкую замену стекла при его повреждении. Возможна установка двери, как с правой, так и с левой стороны. Новый усиленный точечный замок с поворотной ручкой увеличивает жесткость фиксации двери в закрытом положении и защиту от несанкционированного доступа, а также обеспечивает удобство при её открывании. Настенный шкаф 19" ШРН устанавливается на стену через отверстия в задней стенке, доступ к оборудованию возможен с двух сторон. В крыше и основании ШРН предусмотрены места для установки вентиляторных модулей R-FAN и щёточных вводов КВ-Щ . Система заземления входит в стандартную комплектацию шкафа. Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Задняя часть корпуса шкафа имеет юнитовую перфорацию, что позволяет производить монтаж оборудования и аксессуаров имеющих четыре точки крепления. Также возможна установка второй пары вертикальных направляющих. Возможна установка задней стенки. Настенный шкаф 19" ШРН поставляется в собранном виде. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Настенный шкаф 19" ШРН выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 "Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)". Задняя стенка в базовую поставку не входит (докупается отдельно А-ШРН-х).

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм перфорация черный ШРН-9.650-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота (мм)
479
Ширина (мм)
599
Глубина (мм)
658
Полезная глубина (мм)
600
Страна производитель
Беларусь
Описание
Настенный шкаф 19" ШРН имеет цельнометаллическую сварную конструкцию, он удобен для быстрой установки и монтажа оборудования, так как не требует сборки. Отсутствие острых углов с фронтальной стороны повышают безопасность при эксплуатации и обслуживании шкафов, что помогает исключить человеческие травмы при соприкосновении со шкафом. Возможна комплектация дверью с тонированным ударопрочным стеклом, сплошной металлической дверью. Новая конструкция стеклянной двери с механическим креплением стекла увеличивает её жесткость, и обеспечивает легкую замену стекла при его повреждении. Возможна установка двери, как с правой, так и с левой стороны. Новый усиленный точечный замок с поворотной ручкой увеличивает жесткость фиксации двери в закрытом положении и защиту от несанкционированного доступа, а также обеспечивает удобство при её открывании. Настенный шкаф 19" ШРН устанавливается на стену через отверстия в задней стенке, доступ к оборудованию возможен с двух сторон. В крыше и основании ШРН предусмотрены места для установки вентиляторных модулей R-FAN и щёточных вводов КВ-Щ . Система заземления входит в стандартную комплектацию шкафа. Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Задняя часть корпуса шкафа имеет юнитовую перфорацию, что позволяет производить монтаж оборудования и аксессуаров имеющих четыре точки крепления. Также возможна установка второй пары вертикальных направляющих. Возможна установка задней стенки. Настенный шкаф 19" ШРН поставляется в собранном виде. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Настенный шкаф 19" ШРН выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 "Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)". Задняя стенка в базовую поставку не входит (докупается отдельно А-ШРН-х).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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