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Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм перфорация серый ШРН-9.650 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм перфорация серый ШРН-9.650

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Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО 600x650 ШРН-9.650 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО 600x650 ШРН-9.650 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО 600x650 ШРН-9.650 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
200
Высота
9U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО 600x650 ШРН-9.650 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО 600x650 ШРН-9.650 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО 600x650 ШРН-9.650 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 120 руб. 
Начислим 324 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736839
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм перфорация серый ШРН-9.650
18 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
9U
Высота (мм)
479
Ширина (мм)
599
Глубина (мм)
670
Полезная глубина (мм)
605
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
67х60х50
Вес, кг.
23

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм перфорация серый ШРН-9.650

ЦМО ШРН-9.650 Настенный шкаф 19" серии ШРН предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Настенный шкаф 19" ШРН имеет цельнометаллическую сварную конструкцию, он удобен для быстрой установки и монтажа оборудования, так как не требует сборки. Отсутствие острых углов с фронтальной стороны повышают безопасность при эксплуатации и обслуживании шкафов, что помогает исключить человеческие травмы при соприкосновении со шкафом. Возможна комплектация дверью с тонированным ударопрочным стеклом, сплошной металлической дверью. Новая конструкция стеклянной двери с механическим креплением стекла увеличивает её жесткость, и обеспечивает легкую замену стекла при его повреждении. Возможна установка двери, как с правой, так и с левой стороны. Новый усиленный точечный замок с поворотной ручкой увеличивает жесткость фиксации двери в закрытом положении и защиту от несанкционированного доступа, а также обеспечивает удобство при её открывании. Настенный шкаф 19" ШРН устанавливается на стену через отверстия в задней стенке, доступ к оборудованию возможен с двух сторон. В крыше и основании ШРН предусмотрены места для установки вентиляторных модулей R-FAN и щёточных вводов КВ-Щ . Система заземления входит в стандартную комплектацию шкафа. Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Задняя часть корпуса шкафа имеет юнитовую перфорацию, что позволяет производить монтаж оборудования и аксессуаров имеющих четыре точки крепления. Также возможна установка второй пары вертикальных направляющих. Возможна установка задней стенки. Настенный шкаф 19" ШРН поставляется в собранном виде. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Настенный шкаф 19" ШРН выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 "Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)".

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм перфорация серый ШРН-9.650




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
9U
Высота (мм)
479
Ширина (мм)
599
Глубина (мм)
670
Полезная глубина (мм)
605
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
ЦМО ШРН-9.650 Настенный шкаф 19" серии ШРН предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Настенный шкаф 19" ШРН имеет цельнометаллическую сварную конструкцию, он удобен для быстрой установки и монтажа оборудования, так как не требует сборки. Отсутствие острых углов с фронтальной стороны повышают безопасность при эксплуатации и обслуживании шкафов, что помогает исключить человеческие травмы при соприкосновении со шкафом. Возможна комплектация дверью с тонированным ударопрочным стеклом, сплошной металлической дверью. Новая конструкция стеклянной двери с механическим креплением стекла увеличивает её жесткость, и обеспечивает легкую замену стекла при его повреждении. Возможна установка двери, как с правой, так и с левой стороны. Новый усиленный точечный замок с поворотной ручкой увеличивает жесткость фиксации двери в закрытом положении и защиту от несанкционированного доступа, а также обеспечивает удобство при её открывании. Настенный шкаф 19" ШРН устанавливается на стену через отверстия в задней стенке, доступ к оборудованию возможен с двух сторон. В крыше и основании ШРН предусмотрены места для установки вентиляторных модулей R-FAN и щёточных вводов КВ-Щ . Система заземления входит в стандартную комплектацию шкафа. Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Задняя часть корпуса шкафа имеет юнитовую перфорацию, что позволяет производить монтаж оборудования и аксессуаров имеющих четыре точки крепления. Также возможна установка второй пары вертикальных направляющих. Возможна установка задней стенки. Настенный шкаф 19" ШРН поставляется в собранном виде. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Настенный шкаф 19" ШРН выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 "Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм перфорация серый ШРН-9.650 - по цене 18120 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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