Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм перфорация серый ШРН-9.650
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Характеристики
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм перфорация серый ШРН-9.650
ЦМО ШРН-9.650 Настенный шкаф 19" серии ШРН предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Настенный шкаф 19" ШРН имеет цельнометаллическую сварную конструкцию, он удобен для быстрой установки и монтажа оборудования, так как не требует сборки. Отсутствие острых углов с фронтальной стороны повышают безопасность при эксплуатации и обслуживании шкафов, что помогает исключить человеческие травмы при соприкосновении со шкафом. Возможна комплектация дверью с тонированным ударопрочным стеклом, сплошной металлической дверью. Новая конструкция стеклянной двери с механическим креплением стекла увеличивает её жесткость, и обеспечивает легкую замену стекла при его повреждении. Возможна установка двери, как с правой, так и с левой стороны. Новый усиленный точечный замок с поворотной ручкой увеличивает жесткость фиксации двери в закрытом положении и защиту от несанкционированного доступа, а также обеспечивает удобство при её открывании. Настенный шкаф 19" ШРН устанавливается на стену через отверстия в задней стенке, доступ к оборудованию возможен с двух сторон. В крыше и основании ШРН предусмотрены места для установки вентиляторных модулей R-FAN и щёточных вводов КВ-Щ . Система заземления входит в стандартную комплектацию шкафа. Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Задняя часть корпуса шкафа имеет юнитовую перфорацию, что позволяет производить монтаж оборудования и аксессуаров имеющих четыре точки крепления. Также возможна установка второй пары вертикальных направляющих. Возможна установка задней стенки. Настенный шкаф 19" ШРН поставляется в собранном виде. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Настенный шкаф 19" ШРН выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 "Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)".
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