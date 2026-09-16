Шкаф настенный ЦМО 9U 350мм перфорация серый ШРН-9.350
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Характеристики
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 9U 350мм перфорация серый ШРН-9.350
Настенный шкаф 19" ШРН имеет цельнометаллическую сварную конструкцию, он удобен для быстрой установки и монтажа оборудования, так как не требует сборки. Отсутствие острых углов с фронтальной стороны повышают безопасность при эксплуатации и обслуживании шкафов, что помогает исключить человеческие травмы при соприкосновении со шкафом. Комплектация дверью с тонированным ударопрочным стеклом. Новая конструкция стеклянной двери с механическим креплением стекла увеличивает её жесткость, и обеспечивает легкую замену стекла при его повреждении. Возможна установка двери, как с правой, так и с левой стороны. Новый усиленный точечный замок с поворотной ручкой увеличивает жесткость фиксации двери в закрытом положении и защиту от несанкционированного доступа, а также обеспечивает удобство при её открывании.
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