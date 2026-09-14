Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм перфорация черный ШРН-6.650.1-9005
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
50
Высота
6U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 960 руб.
В наличии
Код товара: 736835
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 960 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
6U
Высота (мм)
390
Ширина (мм)
630
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
470
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
69х63х39
Вес, кг.
20.2
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм перфорация черный ШРН-6.650.1-9005
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — компактное и надёжное решение для размещения оборудования на стене. Высота 6U и полезная глубина 470 мм позволят удобно разместить все необходимые устройства, не занимая много пространства. Эргономичные размеры — 390 мм по высоте и 630 мм по ширине — делают этот шкаф особо удобным для небольших помещений и рабочих зон. Прочная металлическая дверь защитит содержимое, а максимальная нагрузка в 50 кг позволяет уверенно размещать даже тяжёлое оборудование. Стильный чёрный цвет подчеркнёт современный интерьер серверной или офиса.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 700 руб.3675 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 9U 350мм перфорация серый ШРН-9.350
-
В наличииЦена 14 700 руб.3675 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 9U 500мм перфорация серый ШРН-9.500.1
-
В наличииЦена 14 700 руб.3675 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 9U 500мм перфорация черный ШРН-9.500.1-9005
-
В наличииЦена 14 820 руб.3705 руб. в СплитВентиляторный модуль Cabeus 1U 320мм 4xFAN черный JG03T-BK
-
В наличииЦена 14 880 руб.3720 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 6U 500мм перфорация серый ШРН-6.500
-
В наличииЦена 15 050 руб.3763 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло черный ШРН-Э-15.650.1-9005
-
В наличииЦена 15 150 руб.3788 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло серый ШРН-Э-18.350
-
В наличииЦена 15 150 руб.3788 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 12U 650мм стекло черный ШРН-Э-12.650-9005
-
В наличииЦена 15 150 руб.3788 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло черный ШРН-Э-18.350-9005
-
В наличииЦена 15 610 руб.3903 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 18U 500мм стекло черный ШРН-Э-18.500.1-9005
-
В наличииЦена 15 930 руб.3983 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 12U 500мм перфорация серый ШРН-12.500.1
-
В наличииЦена 15 940 руб.3985 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-М-15.500.1-9005
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
6U
Высота (мм)
390
Ширина (мм)
630
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
470
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — компактное и надёжное решение для размещения оборудования на стене. Высота 6U и полезная глубина 470 мм позволят удобно разместить все необходимые устройства, не занимая много пространства. Эргономичные размеры — 390 мм по высоте и 630 мм по ширине — делают этот шкаф особо удобным для небольших помещений и рабочих зон. Прочная металлическая дверь защитит содержимое, а максимальная нагрузка в 50 кг позволяет уверенно размещать даже тяжёлое оборудование. Стильный чёрный цвет подчеркнёт современный интерьер серверной или офиса.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Купить Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм перфорация черный ШРН-6.650.1-9005 - по цене 14960 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм перфорация черный ШРН-6.650.1-9005