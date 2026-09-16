Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм перфорация черный ШРН-6.650-9005
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Характеристики
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм перфорация черный ШРН-6.650-9005
Настенный разборный шкаф 19" серии ШРН предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Настенный шкаф 19" ШРН удобен для организации сетей в зданиях, где возможны затруднения с доставкой и хранением неразборных шкафов. Настенный шкаф 19" ШРН поставляется в компактной плоской упаковке, что позволяет минимизировать затраты на транспортировку и хранение. Настенный шкаф 19" ШРН имеет полностью разборную конструкцию и состоит из пяти основных частей: крыши, дна, двух передних направляющих, двух боковых стенок с вертикальными направляющими и двери. Настенный шкаф 19" ШРН легко собирается. За счёт элементов крепления каркас шкафа имеет повышенную жёсткость. Возможна комплектация металлической дверью и дверью с тонированным стеклом. Возможна установка двери как с правой, так и с левой стороны. Дверь фиксируется точечным замком. Предусмотрены два кабельных ввода в верхней и нижней частях шкафа размером 55х210 мм, также в них возможна установка щеточного ввода КВЩ-55.210А. Перфорация обеспечивает хорошую вентиляцию установленного оборудования. Возможна установка вентиляторного модуля типа R-FAN-2 (полный перечень вентиляторов см. ниже) в основание или крышу шкафа. Для установки модуля демонтируется заглушка, и модуль фиксируется шестью винтами. Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Система заземления входит в стандартную комплектацию. Возможна установка задней стенки. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Настенный шкаф 19" ШРН-Э выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 «Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)». Распределенная нагрузка 50 кг. Класс защиты обеспечиваемый оболочкой IP20 по ГОСТ 14254-96. Климатическое исполнение УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-90
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