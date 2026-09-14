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Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-Э-42.8.10-44АА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-Э-42.8.10-44АА

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Шкаф телекоммуникационный напольный 42U ЦМО ШТК-Э-42.8.10-44АА - фото 1
Шкаф телекоммуникационный напольный 42U ЦМО ШТК-Э-42.8.10-44АА - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
  • Шкаф телекоммуникационный напольный 42U ЦМО ШТК-Э-42.8.10-44АА - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный напольный 42U ЦМО ШТК-Э-42.8.10-44АА - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 480 руб. 
Начислим 1128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736825
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-Э-42.8.10-44АА
70 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
Высота (мм)
1987
Ширина (мм)
800
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
915
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.99х1х0.8
Вес, кг.
114

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-Э-42.8.10-44АА

Шкаф телекоммуникационный 19" серии ЭКОНОМ, напольный, дверь перфорированная, 42U, 1987х800х1000 мм (ВхШхГ), полезная глубина: 915 мм, распределенная нагрузка: 710 кг, цвет серый.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-Э-42.8.10-44АА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
Высота (мм)
1987
Ширина (мм)
800
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
915
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Шкаф телекоммуникационный 19" серии ЭКОНОМ, напольный, дверь перфорированная, 42U, 1987х800х1000 мм (ВхШхГ), полезная глубина: 915 мм, распределенная нагрузка: 710 кг, цвет серый.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-Э-42.8.10-44АА - по цене 70480 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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