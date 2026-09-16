Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм стекло серый ШТК-Э-42.8.8-13АА
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Характеристики
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм стекло серый ШТК-Э-42.8.8-13АА
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО 42U серии ЭКОНОМ (арт.: ШТК-Э-42.8.8-13АА) предназначен для размещения активного или пассивного оборудования стандарта 19''. Обладая невысокой степенью защиты оболочки iP20, изделие может эксплуатироваться внутри помещений и закрытых промышленных зон. Это бюджетный шкаф, позволяющий сэкономить при создании офисных сетевых узлов и размещении серверов небольших организаций. Этот недорогой шкаф 19'' ЦМО имеет размеры (ВхШхГ): 1987х715х800 мм. Его полезная глубина составляет 715 мм, а высота — 42U. Изделие выдерживает распределённую нагрузку 710 кг, обладает весом 105 кг и окрашено серой порошковой краской (RAL 7035). Данный эконом шкаф построен на основе разборного каркаса, включающего крышу, основание, две сборные рамы, четыре дверные опоры и пару усилений. В состав корпуса входят легкосъёмные боковые панели, фиксируемые точечными замками.
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