Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм стекло серый ШТК-Э-42.6.8-13АА
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736821
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
Высота (мм)
1987
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
715
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.99х0.8х0.6
Вес, кг.
87
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм стекло серый ШТК-Э-42.6.8-13АА
ЦМО ШТК-Э-42.6.8-13АА Шкаф телекоммуникационный напольный предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, в офисных и закрытых промышленных помещениях. Изделие выполнено в системе несущих конструкций серии 482,6 мм (19’’) по ГОСТ 28601.2-90 (МЭК 297). Шкафы выполнены в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ15150 и предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от плюс 5°С до плюс 40°С, при верхнем рабочем значении относительной влажности 80% при температуре 25°С.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
Высота (мм)
1987
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
715
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Страна производитель
Беларусь
ЦМО ШТК-Э-42.6.8-13АА Шкаф телекоммуникационный напольный предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, в офисных и закрытых промышленных помещениях. Изделие выполнено в системе несущих конструкций серии 482,6 мм (19’’) по ГОСТ 28601.2-90 (МЭК 297). Шкафы выполнены в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ15150 и предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от плюс 5°С до плюс 40°С, при верхнем рабочем значении относительной влажности 80% при температуре 25°С.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм стекло серый ШТК-Э-42.6.8-13АА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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