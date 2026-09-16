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Шкаф напольный ЦМО 30U 600мм стекло серый ШТК-Э-30.6.6-13АА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 30U 600мм стекло серый ШТК-Э-30.6.6-13АА

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Шкаф телекоммуникационный напольный 30U ЦМО ШТК-Э-30.6.6-13АА - фото 1
Шкаф телекоммуникационный напольный 30U ЦМО ШТК-Э-30.6.6-13АА - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
620
Высота
30U
  • Шкаф телекоммуникационный напольный 30U ЦМО ШТК-Э-30.6.6-13АА - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный напольный 30U ЦМО ШТК-Э-30.6.6-13АА - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736818
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
620
Высота
30U
Высота (мм)
1454
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
600
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.45х0.65х0.3
Вес, кг.
63

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 30U 600мм стекло серый ШТК-Э-30.6.6-13АА

Телекоммуникационный шкаф ЦМО создан для больших задач: вместительный внутренний объём (высота 1454 мм, высота 30U, ширина и глубина по 600 мм) позволяет удобно разместить всё необходимое оборудование. Напольное размещение даёт стабильность, а максимальная нагрузка в 620 кг — надёжность даже при интенсивной эксплуатации. Серый цвет универсален для любого интерьера, а стеклянная дверь не только защищает содержимое, но и позволяет быстро контролировать оборудование внутри шкафа.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 30U 600мм стекло серый ШТК-Э-30.6.6-13АА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
620
Высота
30U
Высота (мм)
1454
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
600
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО создан для больших задач: вместительный внутренний объём (высота 1454 мм, высота 30U, ширина и глубина по 600 мм) позволяет удобно разместить всё необходимое оборудование. Напольное размещение даёт стабильность, а максимальная нагрузка в 620 кг — надёжность даже при интенсивной эксплуатации. Серый цвет универсален для любого интерьера, а стеклянная дверь не только защищает содержимое, но и позволяет быстро контролировать оборудование внутри шкафа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф напольный ЦМО 30U 600мм стекло серый ШТК-Э-30.6.6-13АА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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