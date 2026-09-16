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Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4161/S Black CRY (2067297C555M9) хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 736798
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Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4161/S Black CRY (2067297C555M9) хорошее состояние, 736798

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Уценка
Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4161/S Black CRY (2067297C555M9) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4161/S Black CRY (2067297C555M9) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4161/S Black CRY (2067297C555M9) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4161/S Black CRY (2067297C555M9) хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
  • Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4161/S Black CRY (2067297C555M9) хорошее состояние - фото 1
  • Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4161/S Black CRY (2067297C555M9) хорошее состояние - фото 2
  • Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4161/S Black CRY (2067297C555M9) хорошее состояние - фото 3
  • Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4161/S Black CRY (2067297C555M9) хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
2 760 руб.  4 253 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736798
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4161/S Black CRY (2067297C555M9) хорошее состояние
2 760 руб. -35%
4 253 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
polaroid
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Пол
женский
Поляризация
да
Размер заушника
145 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4161/S Black CRY (2067297C555M9) хорошее состояние

Причина уценки: повреждена упаковка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол

Отзывы о товаре Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4161/S Black CRY (2067297C555M9) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
polaroid
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Пол
женский
Поляризация
да
Размер заушника
145 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена упаковка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4161/S Black CRY (2067297C555M9) хорошее состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2760 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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