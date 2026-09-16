Уцененный товар Scorpions - Savage Amusement (50Th Anniversary) (4050538150209) виниловая пластинка хорошее состояние, 736797
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
SAVAGE AMUSEMENT
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%2 920 руб. 4 169 руб.
В наличии
Код товара: 736797
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2 920 руб. -30%
4 169 руб.
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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538150209]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
SAVAGE AMUSEMENT
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Don't Stop At The Top, Rhythm Of Love, Passion Rules The Game, Media Overkill, Walking On The Edge, We Let It Rock...You Let It Roll, Every Minute Every Day, Love On The Run, Believe In Love
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Специальное издание (серия)
50th Anniversary Deluxe Editions
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар Scorpions - Savage Amusement (50Th Anniversary) (4050538150209) виниловая пластинка хорошее состояние
Причина уценки: вскрыта упаковка, мелкие царапины; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: пластинка, упаковка, диск
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Теги товара: Scorpions
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Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538150209]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
SAVAGE AMUSEMENT
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Don't Stop At The Top, Rhythm Of Love, Passion Rules The Game, Media Overkill, Walking On The Edge, We Let It Rock...You Let It Roll, Every Minute Every Day, Love On The Run, Believe In Love
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Специальное издание (серия)
50th Anniversary Deluxe Editions
Страна производитель
Германия
Причина уценки: вскрыта упаковка, мелкие царапины; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: пластинка, упаковка, диск
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Scorpions
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Scorpions
Уцененный товар Scorpions - Savage Amusement (50Th Anniversary) (4050538150209) виниловая пластинка хорошее состояние - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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