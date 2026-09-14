Top.Mail.Ru
Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6" IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6" IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 1
Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 2
Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 3
Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 4
Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 5
Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 6
Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 7
Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 8
Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 9
Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 10
Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 11
Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 12
Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 13
Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 14
Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 15
Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 16
Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 17
Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Tecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 1
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 2
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 3
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 4
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 5
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 6
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 7
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 8
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 9
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 10
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 11
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 12
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 13
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 14
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 15
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 16
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 17
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736745
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Tecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х10
Вес, кг.
2.63

Описание товара Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6" IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403)

Этот ноутбук TECNO собрал в себе всё, что нужно для комфортной работы и отдыха. Экран 15,6 дюйма с яркой IPS-матрицей и разрешением 1920x1080 подарит чёткое изображение без утомления глаз. Впечатляющий объём SSD на 1024 Гб — ваши файлы, проекты и коллекции фото всегда под рукой, никакой нехватки свободного места. 16 Гб оперативной памяти и процессор AMD Ryzen 5 на частоте 3,3 ГГц делают TECNO отличным решением для многозадачности — всё работает быстро, без зависаний. Графический контроллер AMD Radeon 660M открывает возможности для обработки графики и развлечений. Стильный серый цвет подчеркивает современный характер ноутбука, а Windows 11 Home обеспечивает удобство пользования — сразу после включения.

Отзывы о товаре Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6" IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Tecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535HS
Развернуть
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук TECNO собрал в себе всё, что нужно для комфортной работы и отдыха. Экран 15,6 дюйма с яркой IPS-матрицей и разрешением 1920x1080 подарит чёткое изображение без утомления глаз. Впечатляющий объём SSD на 1024 Гб — ваши файлы, проекты и коллекции фото всегда под рукой, никакой нехватки свободного места. 16 Гб оперативной памяти и процессор AMD Ryzen 5 на частоте 3,3 ГГц делают TECNO отличным решением для многозадачности — всё работает быстро, без зависаний. Графический контроллер AMD Radeon 660M открывает возможности для обработки графики и развлечений. Стильный серый цвет подчеркивает современный характер ноутбука, а Windows 11 Home обеспечивает удобство пользования — сразу после включения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6" IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...