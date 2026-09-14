Ноутбук Tecno MegaBook T16RA 16" IPS FHD+ i5 13420H 16Gb/1Tb SSD Win11 Home 64 grey (71005000729)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Tecno MegaBook T16RA 16" IPS FHD+ i5 13420H 16Gb/1Tb SSD Win11 Home 64 grey (71005000729)
Ноутбук TECNO с 16-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920x1200 дарит простор для работы и мультимедиа, а приятный серый цвет корпуса добавляет современности. Мощный процессор Intel Core i5 с частотой 2,1 ГГц и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю работу даже при запуске нескольких программ одновременно. Вместительный SSD на 1024 Гб легко уместит все ваши документы, фильмы и приложения — можно не экономить место. Графический контроллер Intel UHD Graphics отлично справится с повседневными задачами, просмотром видео, учебой или офисными проектами. Работает на Windows 11 Home — сразу готов к использованию без лишних настроек. Частота обновления экрана 60 Гц делает работу комфортной и приятной для глаз.
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