Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Моноблоки
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Объем оперативной памяти, МБ
16384
Процессор
Intel Core 5 120U 1.4ГГц
Разрешение экрана
1920x1080
Сенсорный экран
да
Цвет
черный
Wi-Fi
802.11ax
Bluetooth
5.3
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736743
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Моноблок MSI Modern AM242TP 1M-1026XRU 23.8" Full HD Touch Core 5 120U (1.4) 16Gb SSD512Gb Graphics (9S6-AE0721-1468)
Моноблок MSI Modern AM242TP 1M-1026XRU [9S6-AE0721-1468] оснащен сенсорным экраном 23.8, благодаря чему управлять настройками и вводить информацию можно непосредственно с монитором с помощью пальцев или стилусом. Также к ПК можно подключить беспроводную клавиатуру и мышь. Встроенная веб-камера позволяет общаться по видеосвязи с разрешением картинки 2 МП. Камера закрывается шторкой, которая защищает объектив от пыли, грязи, брызг воды.
Моноблок MSI Modern AM242TP 1M-1026XRU [9S6-AE0721-1468] поддерживает сразу два способа подключения к интернету — через проводной канал LAN 1 на скорости Гбит/с и по беспроводной сети WI-FI 6E с обменом данных 9.6 Гбит/с. Полный набор интерфейсов позволяет подключать к компьютеру разную периферию — внешние накопители, флэш-карты, колонки, динамики, мониторы, проекторы. Встроенный модуль памяти 256 ГБ можно расширить до 1 ТБ с помощью накопителя формат 2.5" SATA.
Моноблок MSI Modern AM242TP 1M-1026XRU [9S6-AE0721-1468] оснащен сенсорным экраном 23.8, благодаря чему управлять настройками и вводить информацию можно непосредственно с монитором с помощью пальцев или стилусом. Также к ПК можно подключить беспроводную клавиатуру и мышь. Встроенная веб-камера позволяет общаться по видеосвязи с разрешением картинки 2 МП. Камера закрывается шторкой, которая защищает объектив от пыли, грязи, брызг воды.
Моноблок MSI Modern AM242TP 1M-1026XRU [9S6-AE0721-1468] поддерживает сразу два способа подключения к интернету — через проводной канал LAN 1 на скорости Гбит/с и по беспроводной сети WI-FI 6E с обменом данных 9.6 Гбит/с. Полный набор интерфейсов позволяет подключать к компьютеру разную периферию — внешние накопители, флэш-карты, колонки, динамики, мониторы, проекторы. Встроенный модуль памяти 256 ГБ можно расширить до 1 ТБ с помощью накопителя формат 2.5" SATA.
Моноблок MSI Modern AM242TP 1M-1026XRU 23.8" Full HD Touch Core 5 120U (1.4) 16Gb SSD512Gb Graphics (9S6-AE0721-1468) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Моноблок MSI Modern AM242TP 1M-1026XRU 23.8" Full HD Touch Core 5 120U (1.4) 16Gb SSD512Gb Graphics (9S6-AE0721-1468)