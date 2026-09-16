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Моноблок MSI Modern AM242TP 1M-1026XRU 23.8" Full HD Touch Core 5 120U (1.4) 16Gb SSD512Gb Graphics (9S6-AE0721-1468) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Моноблок MSI Modern AM242TP 1M-1026XRU 23.8" Full HD Touch Core 5 120U (1.4) 16Gb SSD512Gb Graphics (9S6-AE0721-1468)

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Моноблок MSI Modern AM242TP 1M-1026XRU 23.8&quot; Full HD Touch Core 5 120U (1.4) 16Gb SSD512Gb Graphics (9S6-AE0721-1468) - фото 1
Моноблок MSI Modern AM242TP 1M-1026XRU 23.8&quot; Full HD Touch Core 5 120U (1.4) 16Gb SSD512Gb Graphics (9S6-AE0721-1468) - фото 2
Моноблок MSI Modern AM242TP 1M-1026XRU 23.8&quot; Full HD Touch Core 5 120U (1.4) 16Gb SSD512Gb Graphics (9S6-AE0721-1468) - фото 3
Моноблок MSI Modern AM242TP 1M-1026XRU 23.8&quot; Full HD Touch Core 5 120U (1.4) 16Gb SSD512Gb Graphics (9S6-AE0721-1468) - фото 4
Моноблок MSI Modern AM242TP 1M-1026XRU 23.8&quot; Full HD Touch Core 5 120U (1.4) 16Gb SSD512Gb Graphics (9S6-AE0721-1468) - фото 5
Моноблок MSI Modern AM242TP 1M-1026XRU 23.8&quot; Full HD Touch Core 5 120U (1.4) 16Gb SSD512Gb Graphics (9S6-AE0721-1468) - фото 6
Моноблок MSI Modern AM242TP 1M-1026XRU 23.8&quot; Full HD Touch Core 5 120U (1.4) 16Gb SSD512Gb Graphics (9S6-AE0721-1468) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Моноблоки
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Объем оперативной памяти, МБ
16384
Процессор
Intel Core 5 120U 1.4ГГц
Разрешение экрана
1920x1080
Сенсорный экран
да
Цвет
черный
Wi-Fi
802.11ax
Bluetooth
5.3
  • Моноблок MSI Modern AM242TP 1M-1026XRU 23.8&quot; Full HD Touch Core 5 120U (1.4) 16Gb SSD512Gb Graphics (9S6-AE0721-1468) - фото 1
  • Моноблок MSI Modern AM242TP 1M-1026XRU 23.8&quot; Full HD Touch Core 5 120U (1.4) 16Gb SSD512Gb Graphics (9S6-AE0721-1468) - фото 2
  • Моноблок MSI Modern AM242TP 1M-1026XRU 23.8&quot; Full HD Touch Core 5 120U (1.4) 16Gb SSD512Gb Graphics (9S6-AE0721-1468) - фото 3
  • Моноблок MSI Modern AM242TP 1M-1026XRU 23.8&quot; Full HD Touch Core 5 120U (1.4) 16Gb SSD512Gb Graphics (9S6-AE0721-1468) - фото 4
  • Моноблок MSI Modern AM242TP 1M-1026XRU 23.8&quot; Full HD Touch Core 5 120U (1.4) 16Gb SSD512Gb Graphics (9S6-AE0721-1468) - фото 5
  • Моноблок MSI Modern AM242TP 1M-1026XRU 23.8&quot; Full HD Touch Core 5 120U (1.4) 16Gb SSD512Gb Graphics (9S6-AE0721-1468) - фото 6
  • Моноблок MSI Modern AM242TP 1M-1026XRU 23.8&quot; Full HD Touch Core 5 120U (1.4) 16Gb SSD512Gb Graphics (9S6-AE0721-1468) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736743
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Моноблоки
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Дополнительно
беспроводные клавиатура и мышь в комплекте
Количество ядер процессора
10
Максимальный объем оперативной памяти, МБ
65536
Объем оперативной памяти, МБ
16384
Оптический привод
нет
Поверхность экрана
глянцевый
Процессор
Intel Core 5 120U 1.4ГГц
Разрешение экрана
1920x1080
Сенсорный экран
да
Тип оперативной памяти
DDR5
Цвет
черный
Частота работы процессора, ГГц
1.4
Яркость
250 кд/м?
Wi-Fi
802.11ax
Bluetooth
5.3
Объем видеопамяти
SMA
Серия процессора
Intel Core i5
Производитель процессора
Intel
Графический контроллер
Intel Graphics
Видео интерфейсы
HDMI
Количество портов USB 2.0
2
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Объем накопителя, ГБ
512
Тип накопителя
SSD
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х44х22
Вес, кг.
9.5

Описание товара Моноблок MSI Modern AM242TP 1M-1026XRU 23.8" Full HD Touch Core 5 120U (1.4) 16Gb SSD512Gb Graphics (9S6-AE0721-1468)

Моноблок MSI Modern AM242TP 1M-1026XRU [9S6-AE0721-1468] оснащен сенсорным экраном 23.8, благодаря чему управлять настройками и вводить информацию можно непосредственно с монитором с помощью пальцев или стилусом. Также к ПК можно подключить беспроводную клавиатуру и мышь. Встроенная веб-камера позволяет общаться по видеосвязи с разрешением картинки 2 МП. Камера закрывается шторкой, которая защищает объектив от пыли, грязи, брызг воды. Моноблок MSI Modern AM242TP 1M-1026XRU [9S6-AE0721-1468] поддерживает сразу два способа подключения к интернету — через проводной канал LAN 1 на скорости Гбит/с и по беспроводной сети WI-FI 6E с обменом данных 9.6 Гбит/с. Полный набор интерфейсов позволяет подключать к компьютеру разную периферию — внешние накопители, флэш-карты, колонки, динамики, мониторы, проекторы. Встроенный модуль памяти 256 ГБ можно расширить до 1 ТБ с помощью накопителя формат 2.5" SATA.

Отзывы о товаре Моноблок MSI Modern AM242TP 1M-1026XRU 23.8" Full HD Touch Core 5 120U (1.4) 16Gb SSD512Gb Graphics (9S6-AE0721-1468)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Моноблоки
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Дополнительно
беспроводные клавиатура и мышь в комплекте
Количество ядер процессора
10
Максимальный объем оперативной памяти, МБ
65536
Объем оперативной памяти, МБ
16384
Оптический привод
нет
Поверхность экрана
глянцевый
Процессор
Intel Core 5 120U 1.4ГГц
Разрешение экрана
1920x1080
Сенсорный экран
да
Развернуть
Тип оперативной памяти
DDR5
Цвет
черный
Частота работы процессора, ГГц
1.4
Яркость
250 кд/м?
Wi-Fi
802.11ax
Bluetooth
5.3
Объем видеопамяти
SMA
Серия процессора
Intel Core i5
Производитель процессора
Intel
Графический контроллер
Intel Graphics
Видео интерфейсы
HDMI
Количество портов USB 2.0
2
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Объем накопителя, ГБ
512
Тип накопителя
SSD
Страна производитель
Китай
Описание
Моноблок MSI Modern AM242TP 1M-1026XRU [9S6-AE0721-1468] оснащен сенсорным экраном 23.8, благодаря чему управлять настройками и вводить информацию можно непосредственно с монитором с помощью пальцев или стилусом. Также к ПК можно подключить беспроводную клавиатуру и мышь. Встроенная веб-камера позволяет общаться по видеосвязи с разрешением картинки 2 МП. Камера закрывается шторкой, которая защищает объектив от пыли, грязи, брызг воды. Моноблок MSI Modern AM242TP 1M-1026XRU [9S6-AE0721-1468] поддерживает сразу два способа подключения к интернету — через проводной канал LAN 1 на скорости Гбит/с и по беспроводной сети WI-FI 6E с обменом данных 9.6 Гбит/с. Полный набор интерфейсов позволяет подключать к компьютеру разную периферию — внешние накопители, флэш-карты, колонки, динамики, мониторы, проекторы. Встроенный модуль памяти 256 ГБ можно расширить до 1 ТБ с помощью накопителя формат 2.5" SATA.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моноблок MSI Modern AM242TP 1M-1026XRU 23.8" Full HD Touch Core 5 120U (1.4) 16Gb SSD512Gb Graphics (9S6-AE0721-1468) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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