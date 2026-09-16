Контейнер NVP NV-C13T671600 Контейнер для отработанных чернил NV Print T6716 Epson WF-M5299, WF-M579
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
контейнер
Совместимость
для Epson
Поддерживаемые модели принтеров
Epson WorkForce Pro WF-M5299DW/ M5799DWF/C5290DW/ C5790DWF/C529RDW/C579RDWF
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб.
В наличии
Код товара: 736725
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
540 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
контейнер
Совместимость
для Epson
Поддерживаемые модели принтеров
Epson WorkForce Pro WF-M5299DW/ M5799DWF/C5290DW/ C5790DWF/C529RDW/C579RDWF
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х5
Вес, г.
5
Описание товара Контейнер NVP NV-C13T671600 Контейнер для отработанных чернил NV Print T6716 Epson WF-M5299, WF-M579
Контейнер для отработанных чернил NV Print T6716 Epson WF-M5299, WF-M5799, WF-C5790DWF
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
контейнер
Совместимость
для Epson
Поддерживаемые модели принтеров
Epson WorkForce Pro WF-M5299DW/ M5799DWF/C5290DW/ C5790DWF/C529RDW/C579RDWF
Страна производитель
Китай
Контейнер для отработанных чернил NV Print T6716 Epson WF-M5299, WF-M5799, WF-C5790DWF
Контейнер NVP NV-C13T671600 Контейнер для отработанных чернил NV Print T6716 Epson WF-M5299, WF-M579 - по цене 540 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Контейнер NVP NV-C13T671600 Контейнер для отработанных чернил NV Print T6716 Epson WF-M5299, WF-M579