SFP модуль FiberTrade FT-SFP-WDM-1,25-5531L-03-B-D
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736719
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара SFP модуль FiberTrade FT-SFP-WDM-1,25-5531L-03-B-D
SFP модуль FiberTrade FT-SFP-WDM-1,25-5531L-03-B-D
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 060 руб.265 руб. в СплитМодуль SFP SNR SNR-SFP-W35-20-LC
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитSFP-трансивер ORIGO OFM211LC/A1A
-
В наличииЦена 1 250 руб.313 руб. в СплитТрансивер D-Link DEM-210/B1A
-
В наличииЦена 1 250 руб.313 руб. в СплитSFP-трансивер ORIGO OFM712/A1A
-
В наличииЦена 1 260 руб.315 руб. в СплитТрансивер ORIGO OFM312GT2/A1A
-
В наличииЦена 1 460 руб.365 руб. в СплитТрансивер LR-Link SFP28 25G SR (LRTP8525-X1ATL)
-
В наличииЦена 1 630 руб.408 руб. в СплитМедиаконвертер SNR SNR-CVT-2SFP
-
В наличииЦена 1 700 руб.425 руб. в СплитМодуль SFP SNR SNR-SFP-W53-20-LC
-
В наличииЦена 1 710 руб.428 руб. в СплитМедиаконвертер SNR SNR-CVT-100A-mini
-
В наличииЦена 1 730 руб.433 руб. в СплитSFP-трансивер TP-Link SM311LS
-
В наличииЦена 1 740 руб. 2 030 руб.435 руб. в СплитМодуль MikroTik S-85DLC05D SFP
-
В наличииЦена 1 800 руб.450 руб. в СплитSFP модуль LR-Link LRTP8525-X1ATL(25/10G)
SFP модуль FiberTrade FT-SFP-WDM-1,25-5531L-03-B-D
SFP модуль FiberTrade FT-SFP-WDM-1,25-5531L-03-B-D - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре SFP модуль FiberTrade FT-SFP-WDM-1,25-5531L-03-B-D