Wi-Fi точка доступа HUAWEI eKit Wireless LAN Equipment AP160 50086816
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736635
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Wi-Fi точка доступа HUAWEI eKit Wireless LAN Equipment AP160 50086816
Wi-Fi точка доступа HUAWEI eKit Wireless LAN Equipment AP160 50086816
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 330 руб.1583 руб. в СплитWi-Fi точка доступа TP-Link CPE220 белый
-
В наличииЦена 6 400 руб.1600 руб. в СплитWi-Fi точка доступа TP-Link EAP225 белый
-
В наличииЦена 6 700 руб.1675 руб. в СплитWi?Fi точка доступа MikroTik SXTsq 5 ax SXTSQ-5AXD 5ГГц AX1200 1...
-
В наличииЦена 6 770 руб.1693 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik SXTsq 5 ac (RBSXTSQG-5ACD)
-
В наличииЦена 6 770 руб.1693 руб. в СплитWi-Fi точка доступа TP-Link CPE510 белый
-
В наличииЦена 8 150 руб.2038 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik RBCAPGI-5ACD2ND белый
-
В наличииЦена 8 640 руб.2160 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP615-Wall
-
В наличииЦена 9 080 руб.2270 руб. в СплитТочка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL
-
В наличииЦена 9 320 руб.2330 руб. в СплитТочка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630)
-
В наличииЦена 9 510 руб.2378 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M2-400 белый
-
В наличииЦена 9 560 руб.2390 руб. в СплитТочка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD
-
В наличииЦена 9 820 руб.2455 руб. в СплитWi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU)
Wi-Fi точка доступа HUAWEI eKit Wireless LAN Equipment AP160 50086816
Wi-Fi точка доступа HUAWEI eKit Wireless LAN Equipment AP160 50086816 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа HUAWEI eKit Wireless LAN Equipment AP160 50086816