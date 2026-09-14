Wi-Fi точка доступа HUAWEI eKit Wall-plate AP263 50084981
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736634
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Wi-Fi точка доступа HUAWEI eKit Wall-plate AP263 50084981
Wi-Fi точка доступа HUAWEI eKit Wall-plate AP263 50084981
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 940 руб.2985 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi Mesh Antenna Dual-Band
-
В наличииЦена 12 070 руб.3018 руб. в СплитWi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Lite
-
В наличииЦена 14 790 руб. 44 280 руб.3698 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh Pro (UAP-AC-M-PRO) бе...
-
В наличииЦена 14 820 руб.3705 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP650-Desktop
-
В наличииЦена 15 330 руб.3833 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPACD-NM)
-
В наличииЦена 15 840 руб.3960 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik OmniTIK 5 POE ac (RBOMNITIKPG-5HACD...
-
В наличииЦена 16 320 руб.4080 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik RBD25G-5HPACQD2HPND
-
В наличииЦена 16 610 руб.4153 руб. в СплитWi-Fi точка доступа TP-Link EAP620 HD белый
-
В наличииЦена 16 630 руб.4158 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-EU белый
-
В наличииЦена 16 990 руб.4248 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP720
-
В наличииЦена 17 030 руб.4258 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti NS-5AC-EU
-
В наличииЦена 17 110 руб.4278 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti NanoStation 5AC (NS-5AC)
Wi-Fi точка доступа HUAWEI eKit Wall-plate AP263 50084981
Wi-Fi точка доступа HUAWEI eKit Wall-plate AP263 50084981 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа HUAWEI eKit Wall-plate AP263 50084981