Телевизор Samsung QE75QN70FAUXRU Series 7 75" QLED 4K Ultra HD черный
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Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
119 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736616
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
189
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
270
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.85х0.9х0.15
Вес, кг.
40.3
Описание товара Телевизор Samsung QE75QN70FAUXRU Series 7 75" QLED 4K Ultra HD черный
Телевизор Samsung QE75QN70FAUXRU с диагональю 75" подходит для просмотра фильмов, игр и работы с мультимедийным контентом благодаря разрешению 4K Ultra HD и поддержке Smart TV. Устройство интегрируется в экосистему умного дома Samsung SmartThings, расширяя возможности управления.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
189
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
270
Страна производитель
Китай
Телевизор Samsung QE75QN70FAUXRU с диагональю 75" подходит для просмотра фильмов, игр и работы с мультимедийным контентом благодаря разрешению 4K Ultra HD и поддержке Smart TV. Устройство интегрируется в экосистему умного дома Samsung SmartThings, расширяя возможности управления.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
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Телевизор Samsung QE75QN70FAUXRU Series 7 75" QLED 4K Ultra HD черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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