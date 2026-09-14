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Телевизор Samsung UE75U8000FUXRU 75" LED 4K Ultra HD 6 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Samsung UE75U8000FUXRU 75" LED 4K Ultra HD 6 черный

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Телевизор Samsung UE75U8000FUXRU 75&quot; LED 4K Ultra HD 6 черный - фото 1
Телевизор Samsung UE75U8000FUXRU 75&quot; LED 4K Ultra HD 6 черный - фото 2
Телевизор Samsung UE75U8000FUXRU 75&quot; LED 4K Ultra HD 6 черный - фото 3
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Телевизор Samsung UE75U8000FUXRU 75&quot; LED 4K Ultra HD 6 черный - фото 5
Телевизор Samsung UE75U8000FUXRU 75&quot; LED 4K Ultra HD 6 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung UE75U8000FUXRU 75&quot; LED 4K Ultra HD 6 черный - фото 1
  • Телевизор Samsung UE75U8000FUXRU 75&quot; LED 4K Ultra HD 6 черный - фото 2
  • Телевизор Samsung UE75U8000FUXRU 75&quot; LED 4K Ultra HD 6 черный - фото 3
  • Телевизор Samsung UE75U8000FUXRU 75&quot; LED 4K Ultra HD 6 черный - фото 4
  • Телевизор Samsung UE75U8000FUXRU 75&quot; LED 4K Ultra HD 6 черный - фото 5
  • Телевизор Samsung UE75U8000FUXRU 75&quot; LED 4K Ultra HD 6 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736614
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
230
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.82х1.1х0.16
Вес, кг.
34.5

Описание товара Телевизор Samsung UE75U8000FUXRU 75" LED 4K Ultra HD 6 черный

? Телевизор оборудован процессором Crystal Processor 4K, который обеспечивает улучшенную цветодетальность и четкость изображения. Благодаря ему вы получите насыщенное воспроизведение различных оттенков и глубокое разрешение 4K, даже когда исходный контент не соответствует этому стандарту. ? U8000F выделяется своим стильным внешним видом: тонкая рамка выполнена из цельного металлического листа, что придаёт устройству воздушную утончённость и визуальное впечатление погружения. Элемент дизайна похож на корпус самолёта и очень удачно вписывается в современный интерьер. ? Благодаря операционной системе One UI на базе Tizen, настройка экрана становится максимально удобной. Пользователи получают доступ к предустановленным приложениям, управлению голосом и ИИ?функциям. Обновления ПО поддерживаются на протяжении семи лет, что гарантирует поддержание актуальности телевизора. ? Благодаря встроенной платформе Smart Hub ваш телевизор может подключать интеллектуальные устройства и управлять их работой, даже если они требуют совместимости с Matter и HCA. Уведомления об устройствах отображаются прямо на экране, а на трехмерной карте можно увидеть всю систему умного дома.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung UE75U8000FUXRU 75" LED 4K Ultra HD 6 черный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
230
Страна производитель
Египет
Описание
? Телевизор оборудован процессором Crystal Processor 4K, который обеспечивает улучшенную цветодетальность и четкость изображения. Благодаря ему вы получите насыщенное воспроизведение различных оттенков и глубокое разрешение 4K, даже когда исходный контент не соответствует этому стандарту. ? U8000F выделяется своим стильным внешним видом: тонкая рамка выполнена из цельного металлического листа, что придаёт устройству воздушную утончённость и визуальное впечатление погружения. Элемент дизайна похож на корпус самолёта и очень удачно вписывается в современный интерьер. ? Благодаря операционной системе One UI на базе Tizen, настройка экрана становится максимально удобной. Пользователи получают доступ к предустановленным приложениям, управлению голосом и ИИ?функциям. Обновления ПО поддерживаются на протяжении семи лет, что гарантирует поддержание актуальности телевизора. ? Благодаря встроенной платформе Smart Hub ваш телевизор может подключать интеллектуальные устройства и управлять их работой, даже если они требуют совместимости с Matter и HCA. Уведомления об устройствах отображаются прямо на экране, а на трехмерной карте можно увидеть всю систему умного дома.
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Доставка
Отзывы


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