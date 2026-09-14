Телевизор Samsung QE55Q8FAAUXRU Series 9 55" QLED 4K Ultra HD темно-серый/черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Телевизор Samsung QE55Q8FAAUXRU Series 9 55" QLED 4K Ultra HD темно-серый/черный
**Телевизор Samsung 55' Q-LED QE55Q8FAAUXRU — яркое и чёткое изображение для истинных ценителей качества!** Погрузитесь в мир ярких красок и реалистичного изображения с телевизором Samsung 55' Q-LED QE55Q8FAAUXRU. Благодаря передовым технологиям Q-LED вы получите непревзойдённое качество картинки с насыщенными цветами и глубокими чёрными тонами. **Почему стоит выбрать именно эту модель?** * **Большой экран:** диагональ 55 дюймов позволит вам полностью погрузиться в происходящее на экране и насладиться просмотром любимых фильмов и сериалов. * **Высокое качество изображения:** Q-LED технология обеспечивает чёткость и реалистичность картинки, а также широкие углы обзора. * **Современные технологии:** телевизор оснащён всеми необходимыми функциями для комфортного просмотра контента. * **Стильный дизайн:** модель гармонично впишется в любой интерьер и станет его украшением. С телевизором Samsung 55' Q-LED QE55Q8FAAUXRU ваш домашний кинотеатр выйдет на новый уровень!
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