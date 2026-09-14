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Телевизор Samsung QE55Q8FAAUXRU Series 9 55" QLED 4K Ultra HD темно-серый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Samsung QE55Q8FAAUXRU Series 9 55" QLED 4K Ultra HD темно-серый/черный

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Телевизор Samsung QE55Q8FAAUXRU Series 9 55&quot; QLED 4K Ultra HD темно-серый/черный - фото 1
Телевизор Samsung QE55Q8FAAUXRU Series 9 55&quot; QLED 4K Ultra HD темно-серый/черный - фото 2
Телевизор Samsung QE55Q8FAAUXRU Series 9 55&quot; QLED 4K Ultra HD темно-серый/черный - фото 3
Телевизор Samsung QE55Q8FAAUXRU Series 9 55&quot; QLED 4K Ultra HD темно-серый/черный - фото 4
Телевизор Samsung QE55Q8FAAUXRU Series 9 55&quot; QLED 4K Ultra HD темно-серый/черный - фото 5
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Телевизор Samsung QE55Q8FAAUXRU Series 9 55&quot; QLED 4K Ultra HD темно-серый/черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE55Q8FAAUXRU Series 9 55&quot; QLED 4K Ultra HD темно-серый/черный - фото 1
  • Телевизор Samsung QE55Q8FAAUXRU Series 9 55&quot; QLED 4K Ultra HD темно-серый/черный - фото 2
  • Телевизор Samsung QE55Q8FAAUXRU Series 9 55&quot; QLED 4K Ultra HD темно-серый/черный - фото 3
  • Телевизор Samsung QE55Q8FAAUXRU Series 9 55&quot; QLED 4K Ultra HD темно-серый/черный - фото 4
  • Телевизор Samsung QE55Q8FAAUXRU Series 9 55&quot; QLED 4K Ultra HD темно-серый/черный - фото 5
  • Телевизор Samsung QE55Q8FAAUXRU Series 9 55&quot; QLED 4K Ultra HD темно-серый/черный - фото 6
  • Телевизор Samsung QE55Q8FAAUXRU Series 9 55&quot; QLED 4K Ultra HD темно-серый/черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736611
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ, документация, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
200
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.3х0.8х0.2
Вес, кг.
19

Описание товара Телевизор Samsung QE55Q8FAAUXRU Series 9 55" QLED 4K Ultra HD темно-серый/черный

**Телевизор Samsung 55' Q-LED QE55Q8FAAUXRU — яркое и чёткое изображение для истинных ценителей качества!** Погрузитесь в мир ярких красок и реалистичного изображения с телевизором Samsung 55' Q-LED QE55Q8FAAUXRU. Благодаря передовым технологиям Q-LED вы получите непревзойдённое качество картинки с насыщенными цветами и глубокими чёрными тонами. **Почему стоит выбрать именно эту модель?** * **Большой экран:** диагональ 55 дюймов позволит вам полностью погрузиться в происходящее на экране и насладиться просмотром любимых фильмов и сериалов. * **Высокое качество изображения:** Q-LED технология обеспечивает чёткость и реалистичность картинки, а также широкие углы обзора. * **Современные технологии:** телевизор оснащён всеми необходимыми функциями для комфортного просмотра контента. * **Стильный дизайн:** модель гармонично впишется в любой интерьер и станет его украшением. С телевизором Samsung 55' Q-LED QE55Q8FAAUXRU ваш домашний кинотеатр выйдет на новый уровень!

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE55Q8FAAUXRU Series 9 55" QLED 4K Ultra HD темно-серый/черный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ, документация, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
200
Страна производитель
Египет
Описание
**Телевизор Samsung 55' Q-LED QE55Q8FAAUXRU — яркое и чёткое изображение для истинных ценителей качества!** Погрузитесь в мир ярких красок и реалистичного изображения с телевизором Samsung 55' Q-LED QE55Q8FAAUXRU. Благодаря передовым технологиям Q-LED вы получите непревзойдённое качество картинки с насыщенными цветами и глубокими чёрными тонами. **Почему стоит выбрать именно эту модель?** * **Большой экран:** диагональ 55 дюймов позволит вам полностью погрузиться в происходящее на экране и насладиться просмотром любимых фильмов и сериалов. * **Высокое качество изображения:** Q-LED технология обеспечивает чёткость и реалистичность картинки, а также широкие углы обзора. * **Современные технологии:** телевизор оснащён всеми необходимыми функциями для комфортного просмотра контента. * **Стильный дизайн:** модель гармонично впишется в любой интерьер и станет его украшением. С телевизором Samsung 55' Q-LED QE55Q8FAAUXRU ваш домашний кинотеатр выйдет на новый уровень!
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Телевизор Samsung QE55Q8FAAUXRU Series 9 55" QLED 4K Ultra HD темно-серый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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