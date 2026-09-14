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Телевизор Samsung 43" UE43U8000FUXRU LED черный 4K Ultra HD Smart TV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Samsung 43" UE43U8000FUXRU LED черный 4K Ultra HD Smart TV

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Телевизор Samsung 43&quot; UE43U8000FUXRU LED черный 4K Ultra HD Smart TV - фото 1
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Телевизор Samsung 43&quot; UE43U8000FUXRU LED черный 4K Ultra HD Smart TV - фото 3
Телевизор Samsung 43&quot; UE43U8000FUXRU LED черный 4K Ultra HD Smart TV - фото 4
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Телевизор Samsung 43&quot; UE43U8000FUXRU LED черный 4K Ultra HD Smart TV - фото 6
Телевизор Samsung 43&quot; UE43U8000FUXRU LED черный 4K Ultra HD Smart TV - фото 7
Телевизор Samsung 43&quot; UE43U8000FUXRU LED черный 4K Ultra HD Smart TV - фото 8
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Телевизор Samsung 43&quot; UE43U8000FUXRU LED черный 4K Ultra HD Smart TV - фото 10
Телевизор Samsung 43&quot; UE43U8000FUXRU LED черный 4K Ultra HD Smart TV - фото 11
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Телевизор Samsung 43&quot; UE43U8000FUXRU LED черный 4K Ultra HD Smart TV - фото 13
Телевизор Samsung 43&quot; UE43U8000FUXRU LED черный 4K Ultra HD Smart TV - фото 14
Телевизор Samsung 43&quot; UE43U8000FUXRU LED черный 4K Ultra HD Smart TV - фото 15
Телевизор Samsung 43&quot; UE43U8000FUXRU LED черный 4K Ultra HD Smart TV - фото 16
Телевизор Samsung 43&quot; UE43U8000FUXRU LED черный 4K Ultra HD Smart TV - фото 17
Телевизор Samsung 43&quot; UE43U8000FUXRU LED черный 4K Ultra HD Smart TV - фото 18
Телевизор Samsung 43&quot; UE43U8000FUXRU LED черный 4K Ultra HD Smart TV - фото 19
Телевизор Samsung 43&quot; UE43U8000FUXRU LED черный 4K Ultra HD Smart TV - фото 20
Телевизор Samsung 43&quot; UE43U8000FUXRU LED черный 4K Ultra HD Smart TV - фото 21
Телевизор Samsung 43&quot; UE43U8000FUXRU LED черный 4K Ultra HD Smart TV - фото 22
Телевизор Samsung 43&quot; UE43U8000FUXRU LED черный 4K Ultra HD Smart TV - фото 23
Телевизор Samsung 43&quot; UE43U8000FUXRU LED черный 4K Ultra HD Smart TV - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
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  • Телевизор Samsung 43&quot; UE43U8000FUXRU LED черный 4K Ultra HD Smart TV - фото 16
  • Телевизор Samsung 43&quot; UE43U8000FUXRU LED черный 4K Ultra HD Smart TV - фото 17
  • Телевизор Samsung 43&quot; UE43U8000FUXRU LED черный 4K Ultra HD Smart TV - фото 18
  • Телевизор Samsung 43&quot; UE43U8000FUXRU LED черный 4K Ultra HD Smart TV - фото 19
  • Телевизор Samsung 43&quot; UE43U8000FUXRU LED черный 4K Ultra HD Smart TV - фото 20
  • Телевизор Samsung 43&quot; UE43U8000FUXRU LED черный 4K Ultra HD Smart TV - фото 21
  • Телевизор Samsung 43&quot; UE43U8000FUXRU LED черный 4K Ultra HD Smart TV - фото 22
  • Телевизор Samsung 43&quot; UE43U8000FUXRU LED черный 4K Ultra HD Smart TV - фото 23
  • Телевизор Samsung 43&quot; UE43U8000FUXRU LED черный 4K Ultra HD Smart TV - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736603
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
125
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.1х0.7х0.15
Вес, кг.
9

Описание товара Телевизор Samsung 43" UE43U8000FUXRU LED черный 4K Ultra HD Smart TV

Samsung с диагональю 43 дюйма — это отличный выбор для тех, кто мечтает о большом и чётком изображении у себя дома. 4K-разрешение 3840х2160 пикселей дарит насыщенные детали, а поддержка Smart TV и Wi-Fi открывает доступ к онлайн-контенту без лишних усилий. Лёгкий — всего 6,4 кг без подставки — телевизор легко разместить на стене с креплением 200х200. Удобные интерфейсы: 3 HDMI и 1 USB позволяют подключать сразу несколько устройств. Энергопотребление всего 125 Вт делает модель практичной в использовании. Чёрный цвет корпуса придаёт универсальный, стильный вид.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung 43" UE43U8000FUXRU LED черный 4K Ultra HD Smart TV




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
125
Страна производитель
Египет
Описание
Samsung с диагональю 43 дюйма — это отличный выбор для тех, кто мечтает о большом и чётком изображении у себя дома. 4K-разрешение 3840х2160 пикселей дарит насыщенные детали, а поддержка Smart TV и Wi-Fi открывает доступ к онлайн-контенту без лишних усилий. Лёгкий — всего 6,4 кг без подставки — телевизор легко разместить на стене с креплением 200х200. Удобные интерфейсы: 3 HDMI и 1 USB позволяют подключать сразу несколько устройств. Энергопотребление всего 125 Вт делает модель практичной в использовании. Чёрный цвет корпуса придаёт универсальный, стильный вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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