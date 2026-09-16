Top.Mail.Ru
Уцененный товар Motorhead - Iron Fist (coloured) (4050538696547) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Motorhead - Iron Fist (coloured) (4050538696547) виниловая пластинка хорошее состояние, 736599

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Motorhead - Iron Fist (coloured) (4050538696547) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
Уценка
Motorhead - Iron Fist (coloured) (4050538696547) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
Уценка
Motorhead - Iron Fist (coloured) (4050538696547) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Уценка
Motorhead - Iron Fist (coloured) (4050538696547) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Iron Fist (coloured)
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Motorhead - Iron Fist (coloured) (4050538696547) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
  • Motorhead - Iron Fist (coloured) (4050538696547) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
  • Motorhead - Iron Fist (coloured) (4050538696547) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
  • Motorhead - Iron Fist (coloured) (4050538696547) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
3 380 руб.  4 630 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736599
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Motorhead - Iron Fist (coloured) (4050538696547) виниловая пластинка хорошее состояние
3 380 руб. -27%
4 630 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538696547]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Iron Fist (coloured)
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Iron Fist, Heart Of Stone, I'm The Doctor, Go To Hell, Loser, Sex And Outrage, America, Shut It Down, Speedfreak, (Don't Let 'Em) Grind Ya Down, (Don't Need) Religion, Bang To Rights
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Motorhead - Iron Fist (coloured) (4050538696547) виниловая пластинка хорошее состояние

Причина уценки: замяты углы конверта; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: конверт, пластинка



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Уцененный товар Motorhead - Iron Fist (coloured) (4050538696547) виниловая пластинка хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538696547]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Iron Fist (coloured)
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Iron Fist, Heart Of Stone, I'm The Doctor, Go To Hell, Loser, Sex And Outrage, America, Shut It Down, Speedfreak, (Don't Let 'Em) Grind Ya Down, (Don't Need) Religion, Bang To Rights
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Причина уценки: замяты углы конверта; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: конверт, пластинка


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Motorhead - Iron Fist (coloured) (4050538696547) виниловая пластинка хорошее состояние - по цене 3380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...