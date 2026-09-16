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Уцененный товар Tame Impala - The Slow Rush (0602577579561) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Уцененный товар Tame Impala - The Slow Rush (0602577579561) виниловая пластинка хорошее состояние, 736584

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Уценка
Tame Impala - The Slow Rush (0602577579561) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
Уценка
Tame Impala - The Slow Rush (0602577579561) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
Уценка
Tame Impala - The Slow Rush (0602577579561) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tame Impala
Альбом (сингл)
The Slow Rush
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tame Impala - The Slow Rush (0602577579561) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
  • Tame Impala - The Slow Rush (0602577579561) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
  • Tame Impala - The Slow Rush (0602577579561) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
3 650 руб.  5 210 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736584
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tame Impala - The Slow Rush (0602577579561) виниловая пластинка хорошее состояние
3 650 руб. -30%
5 210 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Tame Impala
filter_none Товар входит в коллекцию Tame Impala

Коллекция Tame Impala


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577579561]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tame Impala
Альбом (сингл)
The Slow Rush
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
One More Year, Instant Destiny, Borderline, Posthumous Forgiveness, Breathe Deeper, Tomorrow's Dust, On Track, Lost In Yesterday, Is It True, It Might Be Time, Glimmer, One More Hour
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Tame Impala - The Slow Rush (0602577579561) виниловая пластинка хорошее состояние

Причина уценки: повреждена упаковка, царапина на стороне B; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: конверт, 2 пластинки

Отзывы о товаре Уцененный товар Tame Impala - The Slow Rush (0602577579561) виниловая пластинка хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577579561]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tame Impala
Альбом (сингл)
The Slow Rush
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
One More Year, Instant Destiny, Borderline, Posthumous Forgiveness, Breathe Deeper, Tomorrow's Dust, On Track, Lost In Yesterday, Is It True, It Might Be Time, Glimmer, One More Hour
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Причина уценки: повреждена упаковка, царапина на стороне B; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: конверт, 2 пластинки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Tame Impala - The Slow Rush (0602577579561) виниловая пластинка хорошее состояние - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3650 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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