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Уцененный товар OST - Perfect Storm (James Horner) (coloured) (8719262015388) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Уцененный товар OST - Perfect Storm (James Horner) (coloured) (8719262015388) виниловая пластинка хорошее состояние, 736580

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Уценка
OST - Perfect Storm (James Horner) (coloured) (8719262015388) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
Уценка
OST - Perfect Storm (James Horner) (coloured) (8719262015388) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
Уценка
OST - Perfect Storm (James Horner) (coloured) (8719262015388) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Уценка
OST - Perfect Storm (James Horner) (coloured) (8719262015388) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
Уценка
OST - Perfect Storm (James Horner) (coloured) (8719262015388) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Perfect Storm
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Perfect Storm (James Horner) (coloured) (8719262015388) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
  • OST - Perfect Storm (James Horner) (coloured) (8719262015388) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
  • OST - Perfect Storm (James Horner) (coloured) (8719262015388) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
  • OST - Perfect Storm (James Horner) (coloured) (8719262015388) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
  • OST - Perfect Storm (James Horner) (coloured) (8719262015388) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
2 390 руб.  3 279 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736580
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Perfect Storm (James Horner) (coloured) (8719262015388) виниловая пластинка хорошее состояние
2 390 руб. -27%
3 279 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262015388]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Perfect Storm
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Coming Home From The Sea, The Fogs Just Lifting., Lets Go, Boys, To The Flemish Cap, The Decision To Turn Around, Small Victories, Coast Guard Rescue, Rogue Wave, Only Love, Yours Forever (Theme From The Perfect Storm)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар OST - Perfect Storm (James Horner) (coloured) (8719262015388) виниловая пластинка хорошее состояние

Причина уценки: помят конверт; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: конверт, 2 пластинки

Отзывы о товаре Уцененный товар OST - Perfect Storm (James Horner) (coloured) (8719262015388) виниловая пластинка хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262015388]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Perfect Storm
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Coming Home From The Sea, The Fogs Just Lifting., Lets Go, Boys, To The Flemish Cap, The Decision To Turn Around, Small Victories, Coast Guard Rescue, Rogue Wave, Only Love, Yours Forever (Theme From The Perfect Storm)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Причина уценки: помят конверт; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: конверт, 2 пластинки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар OST - Perfect Storm (James Horner) (coloured) (8719262015388) виниловая пластинка хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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